۶۳ هزار واحد صنفی با ۲۰۰ هزار شاغل در کرمانشاه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی امروز سه‌شنبه در همایش اصناف کرمانشاه اظهار داشت: در استان کرمانشاه ۶۳ هزار واحد صنفی داریم که حدود ۲۰۰ هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند.

وی افزود: اصناف همواره در صحنه‌های حساس کشور تأثیرگذار بوده و به ویژه در زمان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نقش بارز خود را نشان داده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در زمان بعد از انقلاب تنها ۸ هزار واحد صنعتی در کشور وجود داشت که میزان صادرات آنها کمتر از یک میلیارد دلار بود، اما اکنون ۸۰ هزار واحد صنعتی با حجم صادرات ۴۵ میلیارد دلار در کشور فعالیت دارند که این تفاوت حاصل اتحاد و همدلی بوده است.



رستمی با بیان اینکه مشکلاتی نیز وجود دارد که باز باید با وحدت و همدلی از سد آن بگذریم، تصریح کرد: در سه ماه گذشته حدود ۱۸ جلسه در ستاد تسهیل استان برگزار گردید که امیدوارم باهمان وحدت و هم دلی مشکلات پیش‌رو را برداریم.