رفع مشکلات تردد دریایی مهمترین اولویت در جزیره خارگ است

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدا را شاکر هستیم که یکی از مشکلات دیرینه جزیره خارگ که تردد دریایی و وجود پایانه های مسافری استاندارد بود که تا حدود زیادی این مشکلات رفع شده و این مشکل فقط و فقط با همدلی و همراهی مسئولان بخش و استانی حل شده است.

وی افزود: بعد از مشخص شدن محل پهلوگیری و محل استقرار مسافران در مرکز استان و باتوجه به رصد های روزانه این بخشداری در این حوزه مهم و حیاتی متوجه مشکلاتی در بحث زمان حرکت شناورها شدیم که امکان رخداد مشکلات جدیدی را مهیا می‌ساخت.

رضایی بیان کرد: با ورود ویژه فرمانداری، بخشداری ویژه خارگ و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر امروز جلسه ساماندهی با حضور مالکان شناور و ادارات مرتبط استانی برگزار شد و یک رویه کامل در این حوزه ترسیم شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: خواستگاه اصلی ما رفع مشکلات در حوزه تردد است و البته نگاه پدافند غیرعامل را هم در این حوزه مهم نادیده نگرفته‌ایم و وجود کشتی‌های با سرعت بالا و توان عملیاتی به‌زودی بعنوان یک استاندارد توسط دستگاه‌های مرتبط با این حوزه تدوین خواهد شد.

رضایی با اشاره به تخصیص سالن مسافری کشتیرانی والفجر برای اهالی شریف جزیره خارگ افزود: همت جهادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر را مطمئنا اهالی شریف و صبور خارگ فراموش نخواهند کرد.

و گفت: شاهد این هستیم که واحدهای فنی و عملیاتی این اداره با شتاب دهی عمرانی به پروژه آماده‌سازی این پایانه نوید یک پایانه استاندارد را به خارگی‌ها داده‌اند و امیدواریم هر چه سریع‌ت این پروژه به بهره برداری برسد.