خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: سازمانهای آتشنشانی با هدف نجات جان و مال انسانها تشکیل شده و در جهت کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث انسان ساخت و بلایای طبیعی اهتمام میورزد.
آتشنشانی جزو مشاغلی است که واژه سختی را حین عملیات یدک میکشد اما کمتر خطرات و مشکلات پیش روی این شغل در گرگان مطرح شده است.
علاقه به هم نوع و حس نوع دوستی سبب میشود تا آتشنشانان همه مخاطرات را با تمام وجود خود تحمل کرده و این کار را با عشق انجام دهند.
آتشسوزیهای متعدد چند وقت اخیر در گلستان و شهر گرگان سبب شد تا نگاهی به این مقوله داشته باشیم.
آتشنشانان در معرض خطرات فراوان هستند
در هر مأموریت آتشنشانان بهطور معمول در معرض چندین عوارض از جمله استرس رانندگی و ترافیک، دود و گازهای سمی در محلهای عملیات، صدای آژیر و بلندگو و نور چراغ گردان و غیره قرار میگیرند بنابراین در این زمینه با کارشناس بهداشت محیط گفتگو کردیم. مریم سبحانی به خبرنگار مهر گفت: آتشنشانها همواره در معرض عوارضی چون ترشح هورمونهای دفاعی و آمادگی بدن در برابر حوادث، حرارت در محل حریق، تماس یا جذب مواد شیمیایی از طریق پوست، صدمات فیزیکی در حین انجام وظیفه، دریافت پرتوهای یونساز و تشعشعات رادیواکتیو قرار میگیرند.
وی افزود: علاوه بر این، آتشنشانان در هنگام انجام عملیات نجات و امداد، در معرض عوارضی نظیر رؤیت صحنههای دلخراش و تألمآور، وقوع انفجار در صحنه حادثه، انجام خدمت به صورت شیفتی، استرس پس از حادثه، کارکردن در محیطهای آلوده و غیره هم هستند.
بیماریهای مختلف
سبحانی ادامه داد: علاوه بر خطراتی که زمان وقوع حادثه، آتشنشانها را تهدید میکند، بیماریهایی هم وجود دارد که احتمال ابتلا به آنها در آتشنشانان بیشتر است.
وی گفت: در این میان بیماریهای ریوی به خصوص سرطان ریه، سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهد؛ این مسأله به خصوص در بین آتشنشانهای با سابقه، بیشتر دیده میشود.
سبحانی اضافه کرد: همچنین انواع دیگر سرطان به ویژه سرطان کلیه و مجاری ادرار و سرطان استخوان و سیستم عصبی در میان این قشر بیشتر بروز میکند.
آتشنشانی شغل سخت و زیانآور است
رضا کریمی که کارشناس ارشد ایمنی و حریق است درباره حداقل امکانات و استاندارد تجهیزات آتش نشانی به خبرنگار مهر گفت: آتشنشانی مهارتی بسیار فنی است که احتیاج به دورههای طولانی چه در زمینههای عمومی مانند مقابله با آتش و چه در زمینههای تخصصی مانند عملیات امداد و نجات دارد.
یک آتشنشان هنگام مبارزه با حریق و موارد اضطراری باید بدون تعلل و خطا عمل کند و برای این منظور باید از هر حیث آمادگی کامل داشته باشدوی افزود: اگرچه حرفه آتشنشانی از مشاغل سخت و زیانآور است، اما با مقایسه شرایط حرفهای شغل آتشنشانی در کشورمان با دیگر کشورهای دنیا، مشاهده میشود که متأسفانه بهاندازه کافی به فراهم آوردن امکانات و شرایط اقتصادی و روحی مساعد برای آتشنشانان توجه نشده است.
کریمی تصریح کرد: یک آتشنشان هنگام مبارزه با حریق و موارد اضطراری به منظور حفظ جان اشخاص و سرمایههای ملی باید بدون تعلل و خطا عمل کند و برای این منظور باید از هر حیث آمادگی کامل داشته باشد.
آموزشهای تئوری و عملی مستمر لازم است
وی ادامه داد: اگر آموزشهای تئوری و عملی مستمر در کار نباشد طبعاً به مرور زمان مطالب فراموش میشود و کاربرد ابزار و ادوات نجات و اطفاء حریق به اشتباه یا با تأخیر و تعلل صورت خواهد گرفت.
کریمی گفت: تمرین روزانه یا دست کم سه روز در هفته در مجموعه ورزشی برای برخورداری از آمادگی جسمانی آتشنشانان یک ضرورت است که متأسفانه تنها در مرکز استان به آن توجه میشود.
براساس استانداردها به ازاء هر دو هزار و ۵۰۰ شهروند یک آتشنشان لازم است در حالی که برای شهری مانند گرگان با جمعیت بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر فقط ۸۰ آتشنشان وجود داردوی با بیان اینکه آمادگی جسمانی لازمه کار آتشنشانی است، افزود: جز گرگان و گنبد که دو شهر بزرگ استان هستند هیچ یک از آتشنشانها در سایر شهرهای استان از این مزیت بهرهمند نیستند.
کریمی از استفاده نیروی آتشنشان در سایر بخشهای شهرداری خبر داد و گفت: در برخی شهرهای استان از آتشنشانان برای کارهایی به جز خدمات آتشنشانی استفاده میشود که این امر باعث میشود که آتشنشانان آمادگی کاملی را در هنگام وقوع حادثه نداشته نباشند.
تجهیزات استاندارد است
وی تجهیزات و خودروهای آتشنشانی را استاندارد ارزیابی کرد و گفت: اگر امکانات آنان به روزتر باشد بسیار بهتر است اما با این حال استفاده از همین ابزار هم نقصی در کار ایجاد نمیکند.
کریمی کمبود نیروی انسانی را از دیگر مشکلات آتشنشانان در استان و به خصوص گرگان اعلام کرد و ادامه داد: براساس استانداردها به ازاء هر دو هزار و ۵۰۰ شهروند یک آتشنشان لازم است در حالی که برای شهری مانند گرگان با جمعیت بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر فقط ۸۰ آتشنشان وجود دارد.
این کارشناس ارشد ایمنی و حریق نبود مسیر اضطراری در شهری مانند گرگان را علت دیر رسیدن آتشنشانان به برخی حوادث دانست و بیان کرد: با توجه به حجم زیاد خودرو در شهر مسیر اضطراری برای تردد خودروی آتشنشانی، آمبولانس و پلیس پیش بینی نشده و نیاز است تا شهرداری در این رابطه تدبیر لازم را بیندیشد.
بافت فرسوده برای تردد اضطراری اصلاح میشود
با وجود ترافیکی که در اکثر مناطق گرگان وجود دارد ایجاد مسیر اضطراری امری لازم و ضروری است، مسأله ای که نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری شورای شهر گرگان بر آن تأکید کرد.
محمدابراهیم جرجانی به خبرنگار مهر گفت: وجود مسیر اضطراری برای تردد خودروهایی مانند آتشنشانی لازم است و این امر مخصوصاً باید در اصلاح بافت فرسوده به دلیل تراکم ساختوساز انجام شود.
جرجانی افزود: نبود مسیر دسترسی در شهر، امدادرسانی را در وقت نیاز با مشکل روبرو خواهد کرد.
وی ادامه داد: پیش از آنکه مسیری برای عبور و مرور خودروی آتشنشانی و یا مشابه آن مشخص شود ابتدا باید مختصات شهر را اصلاح کرد.
جرجانی با بیان اینکه در بازسازی محلات باید محورهایی برای امدادرسانی تعریف شود، اظهار کرد: در صورتی که شبکه معابر منطقی و صحیح باشد نیروی انسانی کمتری نیاز است.
گسترش جمعیت نیازمند افزایش نیرو است
گسترش جمعیت شهری در گرگان میطلبد تا ایستگاههای آتشنشانی افزایش یابد که در این صورت نیروی انسانی بیشتری باید جذب و به کارگیری شود.
طبق گفته طیبه خلیلی، سرپرست دفتر امور شهری و شوراها استانداری گلستان، کمبود نیروی آتشنشان در استان بررسی و سال گذشته در چارت سازمانی هر شهرداری تدوین شده است و به محض اخذ مجوز، جذب نیرو در قالب آگهی استخدام اعلام میشود.
۷۰۰ مأموریت از ابتدای سال
توضیح درباره جزئیات آتشسوزیهای اخیر و امکانات آتشنشانی گرگان از موضوعاتی بود که در گفتگو با مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری بررسی کردیم.
مهدی قره قاشمی گفت: آتشسوزی به دستههای مختلفی تقسیم می شود، در سه ماه اخیر عمده حریق آتشسوزی گرگان مربوط به آتشسوزی علف هرز بوده است.
وی افزود: در این مدت ۷۰۰ مأموریت داشتیم که از این تعداد حدود ۴۰۰ مأموریت مختص آتشسوزیهای علف هرز سطح شهر و حومه، آتشسوزی سفال گندم و زمینهای حاشیه جنگل بود.
قره قاشی گفت: باید زمینها را سروسامان داده و علف هرز را بزنیم ولی متولیان آن از عمد علفها را آتش میزنند و این حوادث اتفاق میافتد.
۲۰ مأموریت در هر روز
وی تصریح کرد: در هفته های اخیر حدود ۲۰ مأموریت در هر روز برای خاموش کردن آتش زمینهای بایر سطح و حاشیه شهر میرویم؛ آتشهایی که عمدی ایجاد شده و نیاز به امکانات پیچیدهای ندارد اما مردم رعایت نمیکنند.
نیروهای ما شاید جوابگوی نیاز سال گذشته بود اما اکنون کفایت شهر را نمیکندقره قاشی افزود: دورههای آموزشی متنوع و گستردهای برای مردم در طول سال برگزار میکنیم و آخرین دوره آموزشی تحت عنوان «آموزش شهروندی» بود که با اطلاعرسانی که انجام گرفت انتظار استقبال بیشتری داشتیم.
وی تصریح کرد: نیروهای ما شاید جوابگوی نیاز سال گذشته بود اما اکنون کفایت شهر را نمیکند.
قره قاشی اضافه کرد: در سه سال گذشته چهار دستگاه ماشین به سازمان اضافه و سه دستگاه را هم به دلیل فرسودگی از رده خارج کردیم و اکنون پیگیر هستیم تجهیزات دیگری را به سازمان اضافه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در طول سال دورههای آموزشی برای نیروهای خود برگزار و آنها تمرینهای لازم را انجام میدهند.
پیشگیری کردن مردم بیشتر از امکانات کارساز است
قره قاشی تأکید کرد: نقش و رعایت کردن مردم در حوادث بیشتر از امکانات و تجهیزات مهم و کارساز است.
به اعتقاد کارشناسان برای ارائه بهترین خدمات در هنگام وقوع حادثه وجود نیروی انسانی کافی از ضروریات است از این رو انتظار میرود بسترهای لازم برای استخدام آتشنشان فراهم شود تا هنگام وقوع حادثه حداقلِ آسیب و صدمات را شاهد باشیم.
همچنین با توجه به گسترده شدن گرگان و افزایش جمعیت آن و تغییر اقلیمی که در استان در حال وقوع است و امکان آتشسوزی را با گرم شدن هوا فراهم میکند، توجه و رسیدگی بیشتر به امکانات آتشنشانی هم امری حیاتی است. مسئولان تنها در مواقع اضطراری یاد آتشنشانی میافتند نباید منتظر باشیم تا حوادثی روی دهد و بعد به فکر رفع مشکلات و کمبودهای باشیم باید تجهیزات مورد نیاز از هم اکنون فراهم شود.
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