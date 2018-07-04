۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۸:۱۱

معاون کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برخورداری ۴۰۸ مددجوی کمیته امداد استان از دوره‌های آموزشی

یاسوج- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰۸ مددجوی تحت حمایت در سه‌ ماه نخست سال جاری از دوره‌های آموزشی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحیمی نیا افزود: این دوره های آموزشی در زمینه پایدارسازی توسعه طرح‌ها، آموزش کارآفرینی، حرفه‌آموزی دانش آموزان و مهارت‌آموزی برگزار شد.

وی بیان داشت: توانمندسازی مددجویان یکی از اولویت‌های کاری این نهاد است و این نهاد به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان برگزاری دوره‌های آموزشی اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است.

رحیمی نیا با بیان اینکه در این زمینه ۳۰ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: داشتن مهارت زمینه‌ساز اشتغال پایدار است و در این راستا در سال گذشته چهار هزار و ۹۱۱ مددجو از دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند.

وی افزود: در این خصوص ۸۱۰ میلیون تومان هزینه شد.

رحیمی نیا اظهار داشت: مددجویان با شرکت در دوره‌های آموزش اشتغال و کسب مهارت شغلی می‌توانند با استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی برای خود شغل ایجاد کرده و در مسیر خودکفایی گام بردارند.

