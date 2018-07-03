موشک ضد بالستیکی روسیه تا آخر آگوست آماده عملیات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، گزارشها حاکی از آن است که یک موشک ضد بالستیکی و جدید با بُرد توسعه یافته و مناسب برای پرتاب از سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» روسیه تا اواخر ماه آگوست برای اجرای عملیات آماده می شود.

اخبار به روز رسانی شده در مورد آزمایش این موشک ضدبالستیک به نقل از یک منبع آگاه در صنایع دفاعی روسیه اعلام شد. با این حال، «آلماز آنتی» تولید کننده سامانه اس-۴۰۰ از اظهارنظر در خصوص این اخبار خودداری کرد.

گفتنی است که موشک «۴۰ اِن ۶ ای» (۴۰N۶E) یک موشک سطح به هوا با بُرد توسعه یافته است و سامانه اس- ۴۰۰ از قابلیت پرتاب آن برخوردار است.

این موشک می تواند اهداف را در ارتفاع حداکثر ۴۰۰ کیلومتری از سطح زمین هدف قرار دهد.

در حال حاضر، گزارشهای ضد و نقیضی از توانایی این موشک ضدبالستیک برای هدف قراردادن موشکها در ارتفاعات بالا وجود دارد؛ به طوری که برخی منابع مدعی بُرد حداکثری ۱۸۵ کیلومتر برای این موشک شدند و برخی دیگر معتقدند که این موشک با یک حد پرواز محافظه کارانه ۳۰ کیلومتری طراحی شده است.

لازم به ذکر است که نخستین آزمایش موفقیت آمیز این موشک در سال ۲۰۱۵ گزارش شد. در واقع، سامانه اس- ۴۰۰ ستون اصلی ساختار پدافند هوایی و دوربرد روسیه به شمار می رود. در واقع، ارتش روسیه از سال ۲۰۰۷ سرگرم فرایند جایگزینی سامانه قدیمی اس-۳۰۰ با یک سامانه جدید بوده است.