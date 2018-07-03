فرزند سرکرده داعش در «حمص» سوریه کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبکه خبری وابسته به گروه تروریستی داعش روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «حذیفه البدری» فرزند «ابوبکر البغدادی» سرکرده این گروه در حین اجرای عملیاتی علیه نصیریه (علویان سوریه) و روسها در نیروگاه حرارتی شهر حمص کشته شد.

در این بیانیه، تصویر یک پسر جوان نمایش داده می شود که یک قبضه تفنگ در دست دارد.

هنوز محل تقریبی ابوبکر البغدادی مشخص نیست، اما جملات بکاررفته در بیانیه فوق الذکر به طور ضمنی بیانگر زنده بودن این سرکرده داعش است.

شایان ذکر است که از زمان اعلام خلافتِ ابوبکر البغدادی از مسجدی در موصل در سال ۲۰۱۴، گزارشات متعددی از هلاکت یا زخمی شدن ابوبکر البغدادی منتشر شده است.