گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه پیرامون آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هیتر نائورت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که «مایک پمپئو» روز سه شنبه در یک تماس تلفنی با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود پیرامون آتش بس در جنوب سوریه گفتگو کرد.

نائورت خطاب به خبرنگاران گفت: «اکنون با توجه به وضعیتی که در آنجا [سوریه] شاهد هستیم، نگرانیهای فراوانی داریم. حملات هوایی همچنان ادامه دارد، برخی کمکهای بشردوستانه متوقف شده بود و ممکن است ارسال آنها دوباره آغاز شود، اما مطمئناً وضعیت امنی بر آنجا حاکم نیست».

گفتنی است که پیش از این گفتگوی تلفنی، مایک پمپئو با «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در یک تماس تلفنی مسائل منطقه و روابط دو جانبه را مورد بحث قرار دادند.

یک منبع آگاه در دفتر نخست وزیر لبنان با صدور بیانیه ای از کیفیت خوب رایزنی ها میان طرفین خبر داد.