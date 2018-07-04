افزایش قدرت موشکی انصارالله یمن با ساخت سکوهای موشکی زیرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش انصارالله یمن با اعلام ساخت سکوهای موشکی زیرزمینی، تأکید کرد که این کار موجب افزایش قدرت موشکی و توان پاسخگویی به دشمنان اشغالگر خواهد شد.

گفتنی است که روز سه شنبه، منابع یمنی از افزایش شمار شهیدان و زخمی شدگان در یورش هوایی جنگنده ائتلاف سعودی-آمریکایی به صعده خبر دادند.

بر اساس این گزارش، آمار شهیدان حمله به جشن عروسی درغافره در استان صعده به ۱۱ شهید و ۱۱ زخمی افزایش یافت.

خبرنگار المسیره در الحدیده نیز گزارش داد: «بر اثر حملات گسترده روزهای گذشته به فرودگاه الحدیده ویرانی زیادی به بار آمده است. فرودگاه ۲۵۰ بار هدف حمله قرار گرفته است».

این در حالی است که یگان موشکی یمن از حمله موشکی به شهرک نظامی ملک فیصل در خمیس مشیط در جنوب عربستان با موشک بدر۱ خبر داد.