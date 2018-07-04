روابط آمریکا و کره شمالی در «وضعیت خوبی» است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی بی سی نیوز، در میانه شک و تردیدهای فزاینده نسبت به تعهدسپاری مقامات پیونگ یانگ به خلع سلاح هسته ای، «هیتر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه با اشاره به نظارت واشنگتن بر اوضاع، گفت که «ما [روابط آمریکا و کره شمالی] در موقعیت خوبی قرار داریم».

این در حالی است که بنابر گزارشها، آژانسهای جاسوسی آمریکا ادعا کرده اند که کره شمالی خواهان کنار گذاردن تسلیحات هسته ای خود نیست و فعالانه تلاش می کند تا آنها را مخفی سازد.

افزون بر این، این آژانسهای جاسوسی ادعا کرده اند که تصاویر جدید ماهواره ای نشان می دهند کره شمالی در حال گسترش یک کارخانه مهم برای تولید موشک است و پرسشهای جدیدی را در خصوص چرایی عدم بازگشت نظامیان آمریکایی از کره شمالی به رغم اعلام پیشین رئیس جمهور آمریکا مطرح ساختند.

نائورت با خودداری از اظهارنظر در خصوص گزارشات آژانسهای جاسوسی آمریکا به خبرنگاران گفت: «ما از نزدیک در حال بررسی این وضعیت هستیم. دولت آمریکا از نزدیک فعالیت کره شمالی را تحت نظر دارد و اینکه وزیر خارجه [مایک پمپئو] در مورد انتظارات خود از این رابطه دوجانبه، با مقامات کره شمالی خیلی صریح و روشن گفتگو کرده است».

لازم به ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در پیامی توئیتری از رایزنی های جاری کشورش با کره شمالی ابراز خرسندی کرد.

وی با اشاره به توقف آزمایشهای موشکی و هسته ای کره شمالی طی ۸ ماه اخیر ادعا کرد: «اگر من نبودم، اکنون با کره شمالی در جنگ بودیم!»