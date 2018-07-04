نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت فعالیت یک هزار واحد صنعتی کوچک در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و ۸۲ پروانه صنعتی معتبر مدت‌دار و فعال در استان وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۱۳ واحد کوچک زیر ۵۰ نفر اشتغال دارند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰ واحد متوسط صنعتی با ۵۰ تا ۹۹ نفر اشتغال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۲۹ واحدصنعتی بزرگ با اشتغال بالای ۱۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی بیان کرد: بیشترین واحد های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در شهرک صنعتی شهرکرد قرار دارند.