کمک ۱۴۰۰ میلیارد ریالی دولت به شهرداری های استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله باقری عصر روز سه شنبه در همایش شهرداری های استان ایلام اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در طول سال ۹۶ بالغ بر یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از منابع مختلف به شهرداری های استان ایلام کمک کرده است.
وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید در حالی سال گذشته این مبلغ را به شهرداری ها کمک کرده که این مبلغ در سال ۹۲ تنها ۳۷ میلیارد تومان بوده است.
باقری، ختصاص ۱۰ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدمات شهری به شهرداری های استان را از دیگر خدمات دولت در سال گذشته عنوان کرد.
وی تصریح کرد: یکی از چالشهای شهرداریها و شوراها موضوع ترافیک است که در گذشته برنامهریزی منطبق با شرایط کنونی برای آن صورت نگرفته است.
باقری، چالش فراروی شوراها و شهرداریها را استفاده بهینه از آب دانست و گفت: جداسازی آب شرب از آب فضای سبز، استفاده از پسآب فاضلاب شهرها و رعایت الگوهای مصرف در این زمینه میتواند کارگشا باشد
وی، موضوع پسماند را از دیگر چالش شهرداریها عنوان و بیان کرد: اگر شهرداریها برای موضوع پسماند برنامهریزی لازم نداشته باشند، یکی از مشکلات کلیدی خواهد بود در این زمینه باید از تجارب دیگران استفاده کرد به نحوی که از بازیافت پسماند، انرژی، کود و مواد دیگری تولید میکنند و از این طریق به محیط زیست یاری میرسانند.
نظر شما