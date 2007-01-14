سیدجواد عقیلی، مجموعه دار و مدیر گالری عقیلی که اخیرا در گالری خود 50 اثر از نقاشان قهوه خانه ای را به نمایش گذاشته، به خبرنگار مهر گفت: "نقاشی قهوه خانه ای یکی از گونه های نقاشی است که از دیرباز در هنر ما وجود داشته و نقشی اساسی در تربیت هنرمندان ایفا کرده است. مضامین مذهبی، حماسی و فرهنگ عامه محوری ترین موضوعات این نقاشی است. در واقع نقاشی خیالی سازی برخاسته از این مضامین است و به آئین های سنتی و بومی ایران اشاره دارد."

استاد حسن اسماعیل‌زاده از پیشکسوتان نقاشی قهوه‌خانه‌ای

این نقاش قهوه خانه ای افزود: "من با داشتن 27 سال سابقه در نقاشی قهوه خانه ای سعی کرده ام با تمام توان در احیاء و بازسازی آن بکوشم. روی این اصل از سال ها پیش به جمع آوری آثار نقاشان این حیطه پرداختم. در حال حاضر 500 اثر قهوه خانه ای از هنرمندان نامی و پایه گذاران نقاشی قهوه خانه نزد من است که 90 تابلو را خود من تصویر کرده ام. بنابراین تصمیم گرفتم با هدف فرهنگ سازی و زدودن گردهای فراموشی از چهره این هنر ناب تعدادی از این تابلوها را در گالری خود به نمایش بگذارم."

وی تصریح کرد: "نقاشی قهوه خانه با آن پیشینه غنی و کوشش هنرمندان امروز جایگاهی که باید را بین مردم و اجتماع ندارد. شاید به این خاطر که جامعه امروز به سمت مدرنیزه شدن رفته و با ورود تلویزیون دیگر هنر نقالی و نمایش های آئینی با استقبال مردم رو به رو نمی شود. گذشته از اینها دست اندرکاران دولتی نیز توجه و تمرکزی به این هنر ندارند. با این تفاسیر نقاشی قهوه خانه ای یکی از اصیل ترین انواع نقاشی های ایرانی است که با وجود این بی مهری ها هنوز مخاطبان داخلی و خارجی خود را دارد و برای منزوی و فراموش نشدن تلاش می کند."

مدیر گالری عقیلی درباره اینکه چرا برای نقاشی قهوه خانه ای دوسالانه برگزار نمی شود نیز گفت: "در سال های گذشته در جریان برگزاری دوسالانه های نقاشی، بخشی هم به ارائه آثار نقاشان قهوه خانه ای تعلق داشت، اما امروز دیگر در این دوسالانه ها از نقاشان قهوه خانه ای دعوت هم نمی شود. طبیعی است که کمتر نامی از این نقاشی به میان می آید. بنابراین پیشنهاد می کنم تا مطبوعات و دست اندرکاران حوزه هنرهای تجسمی بیش از این به اطلاع رسانی در این باره بپردازند."

در گالری عقیقلی آثاری از مرحوم محمد مدبر، عباس بلوکی فر، حسین همدانی، محمد، مصطفی و محمدرضا حمیدی، فتح الله قوللر، حسن اسماعیل زاده، محمد فراهانی، احمد خلیلی، علی اکبر لرنی و سیدجواد عقیلی به چشم می خورد. عاشورا، جنگ خیبر، شمایل حضرت علی (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، گذر سیاوش از آتش، معراج، گودال قتلگاه و ... از تم های تابلوهای حاضر در این نمایشگاه است. نمایشگاه آثار هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای که 15 دی ماه در گالری عقیلی افتتاح شد، تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

دوستداران این گونه از نقاشی برای بازدید و خرید آثار می توانند به شهرک غرب، فاز پنجم، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، پلاک 1991 مراجعه کنند. ساعت بازدید برای هنردوستان از چهار تا هشت بعد از ظهر است.