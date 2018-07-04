به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان نماینده والیبال بانوان ایران در جام باشگاه های آسیا خواهد بود و این رقابت ها از ۲۰ تیرماه آغاز می شود.

در این مسابقات ۹ تیم در ۳ گروه به میزبانی قزاقستان به رقابت خواهند پرداخت.

شاگردان میترا شعبانیان در گروه B رقابت ها با تیم هایی از قزاقستان و چین تایپه همگروه هستند که در نخستین گام به مصاف قزاقستان می روند و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز با چین تایپه دیدار خواهند داشت.

گروه بندی رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A: تایلند، چین و ژاپن

گروه B: ایران، قزاقستان و چین تایپه

گروه C: ویتنام، اندونزی و سریلانکا

برنامه دیدارهای پیکان در جام باشگاه های آسیا:

ایران- قزاقستان، ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی

ایران- چین تایپه، ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۷ به وقت محلی