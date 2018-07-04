۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۸:۱۴

برنامه دیدارهای پیکان در جام باشگاه‌های والیبال آسیا

برنامه دیدارهای پیکان در جام باشگاه‌های والیبال آسیا

برنامه دیدارهای تیم پیکان، نماینده والیبال بانوان در جام باشگاه‌های آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان نماینده والیبال بانوان ایران در جام باشگاه های آسیا خواهد بود و این رقابت ها از  ۲۰ تیرماه آغاز می شود.

در این مسابقات ۹ تیم در ۳ گروه به میزبانی قزاقستان به رقابت خواهند پرداخت.

شاگردان میترا شعبانیان در گروه B رقابت ها با تیم هایی از قزاقستان و چین تایپه همگروه هستند که در نخستین گام به مصاف قزاقستان می روند و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز با چین تایپه دیدار خواهند داشت.

گروه بندی رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A: تایلند، چین و ژاپن
گروه B: ایران، قزاقستان و چین تایپه
گروه C: ویتنام، اندونزی و سریلانکا

برنامه دیدارهای پیکان در جام باشگاه های آسیا:

ایران- قزاقستان، ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی
ایران- چین تایپه، ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۷ به وقت محلی

ساناز سلیمان آبادی

