به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان نماینده والیبال بانوان ایران در جام باشگاه های آسیا خواهد بود و این رقابت ها از ۲۰ تیرماه آغاز می شود.
در این مسابقات ۹ تیم در ۳ گروه به میزبانی قزاقستان به رقابت خواهند پرداخت.
شاگردان میترا شعبانیان در گروه B رقابت ها با تیم هایی از قزاقستان و چین تایپه همگروه هستند که در نخستین گام به مصاف قزاقستان می روند و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز با چین تایپه دیدار خواهند داشت.
گروه بندی رقابت ها به شرح زیر است:
گروه A: تایلند، چین و ژاپن
گروه B: ایران، قزاقستان و چین تایپه
گروه C: ویتنام، اندونزی و سریلانکا
برنامه دیدارهای پیکان در جام باشگاه های آسیا:
ایران- قزاقستان، ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی
ایران- چین تایپه، ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۷ به وقت محلی
