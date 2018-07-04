مجید متقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای جودو پیشکسوتان قهرمانی کشور در حالی در استان تهران به کار خود پایان داد که تیم اعزامی از قم موفق به کسب دو نشان طلا، یک نقره و دو برنز شد.
وی افزود: در این مسابقات علیرضا بوستان افروز جودوکار دسته سنگین وزن استان قم در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید و صاحب نشان طلا شد و رضا زیبایی در وزن ۸۱ - کیلوگرم دیگر طلایی تیم اعزامی قم در این مسابقات بود.
رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: سعید علیزاده دیگر جودوکار استان قم بود که در وزن ۱۰۰ - کیلوگرم مدال نقره این پیکارها را به گردن آویخت و سید وحید رضویان در وزن ۷۳ - کیلوگرم توانست مدال برنز را کسب کند و همین جایگاه به اسماعیل عابدین زاده در وزن ۷۳- کیلوگرم رسید.
متقی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: انجام برنامههای آموزشی در جودوی استان قم در برنامه کار هیئت جودوی استان قم قرار دارد و قرار است در آزمون دان ۱ الی دان ۵ در استان قم برگزار شود و زمان برگزاری این دوره ۲۲ تیر مشخص شده است.
وی عنوان کرد: در ردههای سنی پایه نیز برنامههایی جدی در دستور کار قرار گرفته و تیمهای استان قم در بخشهای مختلف راهی رقابتهای قهرمانی کشور میشوند و توجه به ردههای سنی پایه را یکی از اولویتهای توسعه جودوی قم قرار دادهایم.
کسب ۵ مدال توسط جودوکاران قمی در مسابقات پیشکسوتان کشور
