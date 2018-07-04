دهلران دمای ۵۱ درجه را تجربه کرد/ برق به طور مکرر قطع می شود

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: در حالی که ۱۳ روز از آغاز فصل تابستان می گذرد، موج گرمای بی سابقه ایلام را فرا گرفته و همچنان دما رو به افزایش است.

مردم شهرستان دهلران دمای ۵۱ درجه سانتی گراد را تجربه کردند و طبق اعلام مسئولان هواشناسی موج گرما همچنان در استان ادامه دارد.

علی عباسی از شهروندان شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دما هوای شهر دهلران این روز ها به اوج خودش رسیده است.

وی تصریح کرد: قطعی برق در این هوای سوزناک واقعا مردم شهرستان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و امیدواریم مسئولان راهکاری در این زمینه پیاده کنند.

بنابر توصیه پزشکان، شهروندان و به ویژه بیماران ، سالمندان و مسافران از تردد غیر ضروری حوالی ظهر تا اوایل غروب در مناطق گرمسیر استان خودداری کنند.

گرما در استان ادامه دارد

یوسف شیخ الملوکی مدیر کل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موج گرما تا اوایل هفته آینده در استان فعال است.

وی تصریح کرد: گرم ترین نقطه استان ایلام شهرستان دهلران با دمای ۵۱ درجه سانتی گراد، خنک ترین منطقه استان نیز شهرستان بدره با ۲۴ درجه سانتی گراد بوده است.

افزایش دما در استان ایلام، افزایش مصرف آب و قطعی مکرر برق در مناطق استان ایلام را در پی داشته است.

افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق در ایلام

هادی شیرخانی مدیر عامل شرکت برق استان ایلام هم در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه با اوج گرما شاهد افزایش بی رویه مصرف برق در استان بوده ایم به طوری که مصرف برق در استان از ۳۵۰ مگاوات فراتر رفته است.

وی گفت: شاهد افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق در استان طی چند روز بودیم و قطعا اگر خاموشی ها اعلام نمی شد با مشکلات بزرگتری موجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از برق مصرفی برای وسایل سرمایشی بوده است، گفت: از مردم تقاضا داریم در ساعت اوج مصرف از دیگر وسایل غیر ضرور برق استفاده نکنند.

وی افزود: این روزها که با شدت گرفتن گرمای هوا، شاهد افزایش مصرف و به هم خوردن توازن بین تولید و مصرف هستیم، در واقع تولید جوابگوی مصرف بی رویه نیست و شاهد قطع مقطعی برق هستیم.

مدیر عامل شرکت برق ایلام بیان داشت: خاموشی ها ناگزیر و بخاطر برابری میزان مصرف با حجم تولید است و در صورت عدم خاموشی، ممکن است منجر به از دست دادن کل برق کشور شویم.

وی عنوان کرد: اما در خصوص ادعای اعمال تفاوت و تبعیض در خاموشی استانها، لازم است بدانیم که خاموشی سراسری است و اتفاقا استان ایلام در بین استانهای همجوار کمترین سهم را داراست.

شیرخانی عنوان کرد: با این وجود شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلات بوجود آمده، به اطلاع می رساند که در حال حاضر تنها راهکار عدم قطعی برق همکاری مشترکان و مدیریت مصرف است.

احتمال قطع آب در برخی از شهرهای استان ایلام

افشین مظاهری سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر مردم در بحث مصرف آب رعایت نکنند قطعا در برخی از شهرهای استان شاهد قطع آب خواهیم بود.

وی گفت: مردم باید صرفه جویی در بحث آب را جدی بگیرند و از شستن خیابان ها و ماشین به خصوص در این ایام خودداری کنند.

مظاهری با اشاره اینکه در صورت مشاهد شستن ماشین قطعا برخورد خواهد شد، گفت: مردم استان ۱.۵ برابر میانگین جهانی آب مصرف می کنند.

این روزها با بالارفتن دمای هوا نیاز مردم به مصرف آب و برق زیاد شده است با این شرایط مسئولان می گویند در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف احتمال قطعی آب و برق دور از انتظار نیست.