میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری محمدیه ۳۵ روز است

بهروز عباسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در دادگستری محمدیه اظهارداشت:در سال گذشته ۲۲ هزار فقره پرونده در دادگستری شهر محمدیه رسیدگی شد که بیشترین خواسته ها مطالبات خسارات دادرسی، اعسار، خسارات تاخیر در دیه بوده است.

وی اضافه کرد: در میان ۱۰ خواسته اولیه در پرونده های حقوقی مطالبه وجه، پرداخت مهریه، طلاق توافقی و الزام به تمکین بیشترین درخواستها را تشکیل می دهد.

ورودی پرونده ها افزایش یافته است

وی در ادامه از افزایش تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خبر داد و اظهارداشت: با افزایش ۲۵ درصدی ورودی پرونده ها در سال گذشته شاهد تلاش بیشتر همکاران قضایی هستیم تا سرعت رسیدگی بیشتر شده و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

رئیس دادگستری بخش محمدیه تصریح کرد: برای کاهش میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی با راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک بستر ارائه خدمات از راه دور مهیا شده و امروز حجم زیادی از رفت و آمد مردم به دادگستری محمدیه کاهش یافته است.

وی گفت: راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف در محمدیه از دیگر برنامه هایی است که برای کاهش تعداد پرونده در محاکم صورت گرفته و در مجموع توانسته ایم با اقدامات انجام شده و ارائه خدمات الکترونیک از رفت و آمدهای اضافی مردم جلوگیری کنیم.

عباسی تصریح کرد: یکی از کارهای خوبی که در مهرگان صورت گرفت راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف بودکه این کار موجب شده تا ازمراجعه ساکنان این ناحیه هم به شهر محمدیه جلوگیری شود و این کار رضایت شهروندان را بیشتر کرده است.

رئیس دادگستری محمدیه یادآورشد: با راه اندازی دو شعبه شورای حل اختلاف حکمی و سازشی که عمده اعضای آن را افراد مورد اعتماد تشکیل می دهند با کدخدا منشی اختلافات برطرف می شود.

کاهش ۱۱ درصدی احکام طلاق در محمدیه

وی در ادامه گفت: با تدابیر اندیشیده شده و ارجاع پرونده های اختلاف خانوادگی به شورای حل اختلاف و دادن مشاوره های تخصصی توانسته ایم ۱۱ درصد در احکام طلاق کاهش داشته باشیم.

عباسی اضافه کرد:این دستاورد در شرایطی بدست آمده که دراستان و کشور همچنان شاهد افزایش آمار طلاق هستیم اما در محمدیه این روند کنترل شده و کاهش یافته است.

وی گفت: از ظرفیت قانونی شوراهای حل اختلاف و مشاورین بخش خصوصی برای کاهش احکام طلاق استفاده کرده ایم و در محمدیه بسادگی حکم طلاق صادر نمی شود.

مردم محمدیه قانون مدار هستند

رئیس دادگستری محمدیه تصریح کرد: جمعیت شهر محمدیه با الحاق ناحیه شهری مهرگان بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر است اما با کمترین پرونده های حقوقی و کیفری مواجهیم و این روند نشان می دهد مردم قانون مداری در این شهر داریم و بستر رعایت قانون نیز در این شهر بخوبی مهیا شده است.

وی اضافه کرد: البته نگاه ما در حوزه پیشگیری هم جدی است و در شورای پیشگیری از جرم موضوعات مهمی را مورد توجه قرار داده ایم که کم آبی از آن جمله است که با توجه به آن از مشکلات ساکنان مهرگان کاسته شده است.

مجازات جایگزین حبس را در اولویت قرار داده ایم/ استفاده از دستبند الکترونیک

عباسی یادآورشد: در دادگستری محمدیه مجازات های جایگزین حبس را در اولویت کار قضات قرار داده ایم و با استفاده از نهادهای ارفاقی، جایگزین حبس و سامانه دستبند الکترونیکی و دادن آزادی مشروط تلاش کرده ایم تا از آمار زندانیان کم کنیم.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۲۰۰ زندانی داریم و با استفاده از دستبند الکترونیک به صورت پایلوت چند نفر را آزادی مشروط داده ایم تا مجازات حبس خود را خارج از زندان و تحت نظارت دادگستری سپری کنند و در محیط خانواده باشند و آسیب های این حوزه کاهش یابد.

۲۵ درصد زندانیان شهر محمدیه محکومان مالی خانوادگی هستند

عباسی گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد افراد در حبس شهر محمدیه را زندانیان مالی امور خانواده تشکیل می دهند و در این راستا به خانواده ها توصیه می کنیم موضوع مهریه را جدی بگیرند تا دچار مشکلات حقوقی نشوند.

وی اظهارداشت:یک فرهنگ غلط در میان خانواده ها رایج شده که گفته می شود «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» و با این نگاه به میزان مهریه توجه نمی شود اما امروز ما در دستگاه قضایی پرونده هایی متعددی داریم که هم مهریه را به اجرا گذاشته اند و هم محکوم به دلیل نداشتن توان مالی راهی زندان شده است.

عباسی تصریح کرد: در تعیین مهریه باید خانواده ها واقع گرا باشند و مهریه رابه گونه ای تعیین کنند که حداقل «عندالاستطاعه باشد» و توان پرداخت را داشته باشند.

اولویت امسال تقویت شورای حل اختلاف است

عباسی گفت: اولویت امسال ما تقویت شعب حل اختلاف برای استفاده بیشتر از این ظرفیت است تا اختلافات کمتر به دستگاه قضایی ارجاع شود.

وی بیان کرد: بخش عمده پروندهای تشکیل شده در دستگاه قضایی ناشی از بی اطلاعی مردم از امور حقوقی و قضایی است و اگر بتوانیم با فرهنگ سازی مردم را توجیه کنیم که در هنگام خرید و فروش واحد مسکونی، خودرو و یا هر معامله ای از مشاوره افراد متخصص استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند.

عباسی افزود: استفاده از مشاوره های معاضدت قضایی و مشاوره امور ایثارگران و ظرفیت داوری در معاملات برای بنگاه داران، نمایشگاه داران، می تواند از مشکلات کم کند و از حجم پرونده ها بکاهد.

میانگین وقت رسیدگی به پرونده ها ۳۵ روز است

وی از کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در محمدیه خبرداد واظهارداشت:بااقدامات انجام شده واستفاده ازظرفیت شوراهای حل اختلاف وتلاش شبانه روزی قضات دادگستری خوشبختانه با کاهش زمان رسیدگی توانسته ایم میانگین زمان رسیدگی را به ۳۵ روز کاهش دهیم.

عباسی گفت: با دو شعبه حقوقی، دو شعبه جزایی، ۷ شعبه حکمی شورای حل اختلاف و سه شعبه سازشی در دادگستری و ۴ شعبه در دادسرا با کمک ۱۲ قاضی رسیدگی به پرونده های مردم با جدیت و تلاش شبانه روزی انجام می شود.

کار قضات محمدیه جهادی است

وی اضافه کرد: قضات در دادگستری محمدیه با فعالیت جهادی و انقلابی در مسیر گره گشایی از مشکلات حقوقی مردم تلاش میکنند و امیدواریم با راه اندازی دادسرای محمدیه و مهرگان وضعیت خدمت رسانی بهتر شود.

عباسی گفت: با اختصاص سه هزار مترمربع زمین در محمدیه برای ساخت دادسرا و ۲۵۰۰ متر زمین در ناحیه شهری مهرگان امیدواریم ساخت این فضاها امسال آغاز شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مدعی العموم برای تامین آب شرب شهرک مهرگان، انشعابات گازی ناحیه مهرگان، با رویکرد حمایتی وارد شده ایم و امیدواریم بتوانیم بخشی از حقوق مردم را احیا کنیم.

رئیس دادگستری محمدیه یادآورشد: با اختصاص صندوق پیشنهادات، ملاقات عمومی در روزهای دوشنبه هر هفته و رسیدگی به درخواستها و شکایات تلاش می کنیم در مسیر تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم گام برداریم.