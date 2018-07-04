شمار مجروحان تظاهرات زنان فلسطینی در مرزهای غزه به ۱۳۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که اکثر این مجروحان زنانی هستند که در قالب فعالیت های «زنان فلسطینی طرفدار حق بازگشت و لغو محاصره غزه» در شرق غزه تجمع کرده بودند.

هزاران نفر از بانوان فلسطینی عصر سه شنبه در نزدیکی پایگاه نظامی «ملکه» در شرق شهر غزه تجمع کردند تا در جشنواره «زنان فلسطینی به سوی بازگشت و لغو محاصره» شرکت کنند و به تظاهرات های حق بازگشت تداوم ببخشند.

با آغاز برنامه های این مراسم و همزمان با رسیدن هزاران نفر از زنان فلسطینی به محل برگزاری این همایش، نظامیان صهیونیست مستقر در طول نوار مرزی غزه اقدام به شلیک گسترده گلوله های جنگی و بمب های حاوی گازهای سمی به سمت آنها کردند.

در جریان برگزاری این راهپیمایی نیز نظامیان صهیونیست به تیراندازی عمدی به سوی خبرنگاران ادامه دادند که در نتیجه آن یک خبرنگار فلسطینی به نام «ثائر ابو ریاش» در اثر اصابت بمب گازی به سرش و یک خبرنگار دیگر به نام «زکی عوض الله» در اثر اصابت بمب حاوی گاز سمی به گردنش زخمی شدند.

مادر پرستار شهید فلسطینی «رزان نجار» در سخنرانی خود به نمایندگی از خانواده های شهدای زن و دختر تاکید کرد که مبارزه ملت فلسطین ادامه خواهد یافت و آنها راه شهدا را تا آزادی فلسطین ادامه خواهند داد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی با کشتار خبرنگاران و نیروهای امدادی و تظاهرات کنندگان معترض علیه ظلم و تجاوزات این رژیم، به فریبکاری ها و تلاش های خود برای پرده گذاشتن بر روی واقعیت ادامه می دهد تا جلوی درخواست های آنها برای تحقق حقوق غصب شده شان را بگیرد، اما این اقدامات نمی تواند باعث توقف این مبارزات شود.

سخنگوی شاخه زنان جنبش حماس نیز در ادامه مراسم تاکید کرد که ملت فلسطین هرگز از حق بازگشت خود چشم پوشی نخواهد کرد و موسسات حقوق بشری باید تحرکی برای مقابله با جنایت های رژیم صهیونیستی و پایان دادن به محاصره غزه انجام دهند.