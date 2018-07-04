مهلت انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان پایان انتخاب مناطق مصاحبه به هیچ وجه قابل تمدید نیست و داوطلبان باید دربازه تعیین شده نسبت به انتخاب مناطق مصاحبه خود اقدام کنند.

داوطلبان معرفی شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی باید تا ساعت ۱۲ ظهر امروز ۱۳ تیرماه برای انتخاب مناطق مصاحبه به سامانه www.azmoon.org مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان برای مصاحبه دوره دکتری این دانشگاه می توانند براساس رشته محل هایی که دعوت به مصاحبه شده اند در صورت تمایل با پرداخت هزینه مصاحبه در هر منطقه نسبت به انتخاب منطقه یا مناطق اقدام کنند.

برای مصاحبه در هر کد رشته به ازای هر منطقه داوطلبان باید یک حق ثبت نام پرداخت کنند.

داوطلبان شرکت کننده دوره بدون آزمون دکتری تخصصی که در هنگام ثبت نام عکس، تصویرصفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی را در سایت آپلود کرده اند تنها تصویر مدرک فارغ التحصیلی(موقت یا دائم) و کارنامه فارغ التحصیلی خود را در زمان انتخاب مناطق مصاحبه آپلود کنند.

همچنین داوطلبانی که در دوره با آزمون شرکت کرده اند باید عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را در هنگام انتخاب مناطق مصاحبه در سایت بارگزاری کنند.