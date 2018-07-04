۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۸:۴۶

تمدید اجرای ۲ نمایش در تالار سایه

اجرای ۲ نمایش به صحنه رفته در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به کارگردانی داریوش رعیت و سینا شفیعی تا روز جمعه ۲۲ تیر ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اجرای ۲ نمایش «تئاتر قجری» و «پلاس پلاس به توان دو» به کارگردانی داریوش رعیت و سینا شفیعی تا روز جمعه ۲۲ تیر ماه تمدید شد.

نمایش «تئاتر قجری» به نویسندگی و کارگردانی داریوش رعیت و بازی پریزاد سیف، بهروز پور برجی و پژمان علیپور هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۸ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

نمایش «پلاس پلاس به توان دو» به نویسندگی و کارگردانی سینا شفیعی و بازی  مصطفی ساسانی، سحرناز عباس زاده، عبدالرضا یعقوبی، محمدرضا محمدپور، حمیدرضا معدن کن، سترگ رضایی، محمد امیری هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۲۰ میزبان علاقه مندان تئاتر است.

آروین موذن زاده

