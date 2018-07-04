تمدید اجرای ۲ نمایش در تالار سایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اجرای ۲ نمایش «تئاتر قجری» و «پلاس پلاس به توان دو» به کارگردانی داریوش رعیت و سینا شفیعی تا روز جمعه ۲۲ تیر ماه تمدید شد.
نمایش «تئاتر قجری» به نویسندگی و کارگردانی داریوش رعیت و بازی پریزاد سیف، بهروز پور برجی و پژمان علیپور هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۸ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.
نمایش «پلاس پلاس به توان دو» به نویسندگی و کارگردانی سینا شفیعی و بازی مصطفی ساسانی، سحرناز عباس زاده، عبدالرضا یعقوبی، محمدرضا محمدپور، حمیدرضا معدن کن، سترگ رضایی، محمد امیری هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۲۰ میزبان علاقه مندان تئاتر است.
