به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون تکواندو میزبانی رقابت‌های تکواندوی نونهالان پسر و دختر کشور به قم واگذار شد و این مسابقات در ۲ بخش دو روزه به میزبانی قم برگزار می‌شود و فرصتی برای توسعه هر چه بیشتر تکواندوی قم است.



بر این اساس مسابقات تکواندوی نونهالان پسر کشور روزهای ۲۱ و ۲۲ تیر در قم به انجام می‌رسد و بلافاصله پس از پایان مسابقات بخش پسران، رقابت‌های نونهالان دختر روزهای ۲۳ و ۲۴ تیر برگزار خواهد شد.



همچنین در خلال برگزاری مسابقات تکواندوی نونهالان قهرمانی کشور، مسابقات قرآنی تکواندوکاران کشور به عنوان یک برنامه فرهنگی به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد و تکواندوکاران نونهالان در این بخش نیز طی ۵ مرحله با هم رقابت می‌کنند.



این در حالی است که تیم‌های تکواندی استان قم در رده سنی خردسالان پیش از این در مسابقات قهرمانی کشور در یزد مسابقه دادند که قم در بخش دختران صاحب مدال نشد اما در بخش پسران توانست ۳ مدال به دست بیاورد.



خبر دیگر از تکواندوی قم این که اولین کمپ آموزشی و تعیین سطح داوران کیوروگی کشور در بخش بانوان با حضور فردوس چوبین و کبری سخایی وطن از استان قم در رودهن برگزار می‌شود.