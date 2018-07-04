علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی انتخابی المپیک نوجوانان در حالی از امروز در تایلند گشایش می‌یابد که تیم ملی دو و میدانی ایران در رده سنی نوجوانان در این رقابت‌ها حاضر است.



وی افزود: جاذبه حضور تیم ملی در این رویداد، حضور یک دو و میدانی کار قمی در ترکیب تیم ملی است به طوری که مهدی رضایی دو و میدانی کار قمی و قهرمان ۱۰۰ متر نوجوانان کشور عازم مسابقات انتخابی المپیک نوجوانان در تایلند شده است.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: این مسابقات از امروز چهارشنبه در بانکوک، پایتخت تایلند و در هوایی گرم و شرجی آغاز می‌شود و با برگزاری مراحل فینال مواد مختلف، پنجشنبه به پایان می‌رسد تا برترین‌ها جواز حضور در المپیک نوجوانان را به دست بیاورند.



رضایی بیان داشت: سهم استان قم از ترکیب تیم اعزامی به تایلند می‌توانست بیش از یک ورزشکار باشد اما علی قاسم بابایی ستاره جوان دو و میدانی قم در مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ متر نوجوانان و جوانان کشور به دلیل مصدومیت در اردوی نهایی تیم ملی در گرگان با بدشانسی فرصت حضور در این رخداد را از دست داد.



وی عنوان کرد: دو و میدانی قم هفته گذشته با کسب مدال نقره رضا ملک پور دو و میدانی کار ماده ۴۰۰ متر با مانع در مسابقات جام کازانف قزاقستان صاحب یک مدال بین المللی شد.