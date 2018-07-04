۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۹:۱۰

باتوجه به مشکلات ارزی؛

شهریه دانشجویان خارجی دانشگاه خوارزمی به ریال دریافت می شود

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: به دلیل مشکلات ارزی شهریه دانشجویان خارجی که قبلا به صورت دلار دیافت می شد، از سال تحصیلی جدید به ریال دریافت می شود.

جعفر کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ارزی که اخیرا رخ داده است گفت: براساس مصوبه جدید هیات امنا دانشگاه خوارزمی مقرر شد، شهریه دانشجویان خارجی به ریال دریافت شود.

وی ادامه داد: مصوبه قبلی هیات امناء دانشگاه خوارزمی این بود که شهریه دانشجویان خارجی به دلار دریافت شود، اما با توجه به مشکلات ارزی که پیش آمده و تامین ارز برای دانشجویان خارجی که در دانشگاه مشغول تحصیل هستند، دشوار است، هیات امنا مصوب کرد که شهریه این دانشجویان به ریال دریافت شود.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: معادل ریالی آن، توسط دانشگاه تعیین شده و دانشجو آن را می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: از سال تحصیلی جدید این مصوبه هیات امنا دانشگاه اجرایی می شود.  

زهرا سیفی

