۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۹:۱۴

نتانیاهو و عباس میهمان بازی فینال جام جهانی خواهند بود!

قرار است نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای تماشای دیدار فینال جام جهانی به مسکو سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سفارت رژیم صهیونیستی در مسکو اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای دیدن بازی فینال جام جهانی به روسیه سفر خواهد کرد.

به گفته منابع صهیونیستی، نتانیاهو قرار است هفته آینده در جریان سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار و گفتگو کند.

در همین حال، هفته گذشته منابع فلسطینی سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به روسیه برای دیدن بازی فینال جام جهانی را تایید کردند.

بسیاری از منابع خبری از احتمال دیدار نتانیاهو و عباس در روسیه خبر داده‌اند.

