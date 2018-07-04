«ایران ناسیونال» سراغ اسطورهای فوتبال رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه ۱۵ تیر ماه از ساعت ۱۶ آیین افتتاحیه نمایشگاه «ایران ناسیونال» در گالری این مجموعه فرهنگی - هنری برگزار میشود.
«ایران ناسیونال» عنوان نمایشگاهی انفرادی از مجموعه آثار علی آلحسینی است که عکسهایی از قهرمانان ملی فوتبال در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی را با مِتد چاپ دستی روی پارچه به تصویر کشیده است.
در شرح متن این نمایشگاه با عنوان «همان پسرک، همان سکوها» به قلم حمیدرضا صدر آمده است: «آنجا هستند، درون آن میدان، دنبال توپ می دوند، دوباره...
بی اعتنا به سیاهه دراز اتومبیلهای که در بندشان گرفتار آمدهای پا به توپ شدن کارو حق وردیان را دنبال میکنی. تکل ابراهیم آشتیانی را. ضربه غلامحسین مظلومی را. گل... فلاش فوروارد. نفوذ جعفر کاشانی. پاس او به حسین کلانی و پاس کلانی به همایون بهزادی. ضربه نهایی صفر ایرانپاک ... گل. یک یک...
شعارهایی به گوش میرسند. بلند میشوند و بلندتر، پر طنینتر. بویی به مشام میرسد، رایحهای خوشبو، عطر امجدیه. مست میشوی، مست...
توانایی شیفتگان فوتبال در جامپ کات حیرت انگیز است. آنها به آسانی دیداری را به دیداری دیگر در زمانی دیگر پیوند میدهند و از دورانی به دوران دیگر سفر میکنند. تو با آن جامپ کاتها راهی امجدیه میشوی. دوباره میشوی همان پسرک سکونشین. پسرکی که میخواهد به روزگار بدسگال پوزخند بزند.
آن میدان و آن سکوها، خانه ات بود. خانه ای برای پرسه های بی موقع، بی مقدمه، بی بهانه. با خاطرههایی که خوشبختانه کاری از دستت برای کنار گذاشتن شان بر نمیآید.
آنجا هستند، درون آن میدان، دنبال توپ می دوند، دوباره»
این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز و تا بیست و ششم تیر ماه، در گالری فرشته میزبان علاقمندان خواهد بود.
