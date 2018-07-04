حمله «شپش»ها به یک سالن تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش نریمانی بعد از سه سال دوری از تئاتر با اجرای نمایش «شپش» به صحنه تئاتر بازمی‌گردد. این نمایش که تولید تازه تئاتر مستقل تهران است بعد از گذشت ۱۰ ماه تمرین از ۲۴ تیرماه در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می رود.

کمدی «شپش» قصه مردی مفلوک و کارمندی دون پایه است که قصد می کند در زندگی پسر نابغه تازه بالغ اش، نقش مؤثر پدرانه داشته باشد اما سیر اتفاقات خیلی سطحی و کوچک، او را تا مرگ و نیستی پیش می برد ...

کوروش نریمانی با نگارش و اجرای نمایش‌هایی همچون «والس مرده‌شوران»، «دن کامیلو»، ‌ «شب‌های آوینیون»، «هتل پلازا»، «شوایک»، «هیپوفیز»، «جن‌گیر» و ... و نگارش سریال هایی همچون «پایتخت ۲»، «باجناق ها»، «مجتمع مسکونی فرج و فرخ» و ... یکی از هنرمندان تئاتر در عرصه تئاتر کمدی است که تاکنون جوایز داخلی و خارجی گوناگونی را دریافت کرده است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده، طراح و کارگردان: کوروش نریمانی، تهیه کننده: تئاتر مستقل تهران، طراح لباس: هستی حسینی، طراح نور: علی کوزه گر، دستیار و برنامه ریز: مینا حسنلو، مدیرصحنه: بیتا اسکندر، همیاران صحنه: امید کریمی، مسعود حاتمی، حسین حاتمی، همیاران لباس: مرسده یحیایی، فهیمه هرمزی، علیرضا رشیدی، همیار موسیقی: مرتضی سلیمی، روابط عمومی و تبلیغات: علی ژیان، تبلیغات مجازی: گروه جارچی.

نمایش «شپش» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی کوروش نریمانی از ۲۴ تیرماه ۹۷ ساعت ۱۹ در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می رود و پیش فروش بلیت های این نمایش با تخفیف از روز شنبه، ۱۶ تیرماه ساعت ۱۲ ظهر آغاز می شود.