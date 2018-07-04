توافق اخیر اروپا مطابق با موازین حقوقی اتحادیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی با اشاره به توافق اعضای اتحادیه اروپا درباره حل بحران مهاجرت اظهار داشت: توافق حاصله اصولی بوده و امیدواریم که سازنده و موثر نیز واقع شود.

وی در ادامه افزود: توافق اخیر مطابق با موازین حقوقی اتحادیه اروپا بوده است.

اعضای اتحادیه اروپا هفته گذشته در نشستی در بروکسل و گفتگوهای ۱۰ ساعته توانستند در خصوص بحران مهاجرت به توافق دست پیدا کنند.

اتحادیه اروپا مشخص کرد که خارج از مرزهای اروپا کمپ هایی برای نگهداری از پناهجویان راه اندازی شده و پس از طی مراحل لازم درخصوص استقرار آنها در کشورهای اروپایی تصمیم گیری شود.