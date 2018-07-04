وقوع ۲ حادثه رانندگی در کرمان/۳ نفر جان باختند

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارش واژگونی یک دستگاه سواری سمند در ساعت شش و ۳۱ دقیقه صبح امروز ۱۳ تیرماه دریافت شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در ۱۵ کیلومتری محور «چترود-کرمان» به وقوع پیوست، افزود: متاسفانه سه نفر از سرنشینان سمند به دلیل شدت جراحات در دم جان باختند.

صابری از مصدومیت دو نفر دیگر از سرنشینان خودروی حادثه دیده خبر داد و بیان کرد: حال عمومی مصدومان این حادثه وخیم است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: مصدومان این سانحه رانندگی توسط دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند.

وی یادآور شد: تمامی سرنشینان خودرو مرد و با رده سنی ۱۹ تا ۲۲ سال هستند.

صابری در ادامه از برخورد یک دستگاه ام. وی. ام با یک دستگاه پراید در ابتدای محور هفت باغ خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۲۲ و ۲۵ دقیقه سه شنبه شب رخ داد.

وی با اشاره به اعزام دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه تصریح کرد: در این حادثه هم هفت نفر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دو نفر از مصدومان در محل حادثه درمان سرپایی و مابقی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند.

وی گفت: مصدومان شامل پنج نفر زن و دو نفر مرد با رده سنی ۲۲ الی ۴۶ سال هستند و حال عمومی تمامی آنها مساعد است.