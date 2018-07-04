محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هدر رفت آب شرب شهری در آستانه تابستان و بابیان اینکه ۷۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب آشامیدنی استان سمنان فرسوده است، تأکید کرد: این میزان خط انتقال نیاز مبرمی به تعویض و بهسازی دارد که اعتبارات موردنیاز آن بسیار زیاد قلمداد میشود.
وی بابیان اینکه در استان سمنان دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط انتقال آب شرب وجود دارد که ۷۰ کیلومتر آن یعنی ۳۵ درصد نیازمند بهسازی است، افزود: راندمان انتقال آب با بهسازی خطوط انتقال فرسوده افزایشیافته و همچنین میتوانیم در مصرف آب تا ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم اما این امر به دلیل کمبود اعتبارات بهصورت یکباره امکانپذیر نیست.
تدوین برنامه ۳۰ ساله برای تعویض خط انتقال آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری سمنان، بابیان اینکه بهسازی خط انتقال آب شرب استان ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: این اعتبار با هزینههای سال۹۶ و قبل از نوسانات ارز و گرانی محاسبهشده و اگر بخواهیم دوباره آن را در سال۹۷ محاسبه کنیم احتمالاً، اعتباری بیش از این میزان نیز موردنیاز خواهد بود.
طاهری بابیان اینکه بهسازی سالانه ۱۰۰ کیلومتر خط انتقال آب در استان سمنان هدفگذاری شده است، گفت: در سال۹۶ فقط توانستیم ۳۰ درصد از این میزان را محقق کنیم که این نشان میدهد تا چه اندازه با کمبود اعتبار روبرو هستیم.
وی افزود: طرح بهسازی خط انتقال آب استان سمنان به اینگونه تدوینشده که ما باید در بازه زمانی ۳۰ ساله، سالی ۱۰۰ کیلومتر خط انتقال را تعویض کنیم چرا که عمر مفید لولههای فلزی ۲۵ تا ۳۰ سال هستند و خیلی از آنها امروز قابلیت حمل آب را ندارند از سوی دیگر سال به سال به میزان فرسودگی شبکه نیز افزوده می شود و لولههایی که امروز در زمین کاشته میشوند در پایان طرح ۳۰ ساله مجدداً نیاز به تعویض دارند در نتیجه روالی پر هزینه را شامل میشوند.
نظر شما