  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۹:۴۱

با انجام ۳۷۱ کشتی در ۱۲ وزن؛

خوزستان قهرمان کشتی فرنگی دانش آموزان نونهال کشور شد

خرم آباد- خوزستان قهرمان کشتی فرنگی دانش آموزان نونهال کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین دوره پیکارهای کشتی نونهالان دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در لرستان، با قهرمانی تیم خوزستان به پایان رسید.

این پیکارها طی هشت دور و با انجام ۳۷۱ کشتی در ۱۲ وزن به میزبانی سالن شهید توکل مصطفی‌زاده خرم‌آباد برگزار شد که تیم‌های خوزستان، تهران و خراسان رضوی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

شهرستان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، لرستان، اصفهان و فارس در جایگاه‌های چهارم تا دهم ایستادند.

از نکات این رقابتها، اهدا جام اخلاق به تیم لرستان بود که این جام به آقای آزادی سرمربی تیم اهدا شد.

سیزدهم تیر ماه اسکان تیم‌های آزاد انجام می‌شود و پنج‌شنبه و جمعه هفته جاری پیکارهای این رشته نیز برگزار می‌شود.

کد خبر 4338103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها