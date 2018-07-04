خوزستان قهرمان کشتی فرنگی دانش آموزان نونهال کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین دوره پیکارهای کشتی نونهالان دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در لرستان، با قهرمانی تیم خوزستان به پایان رسید.

این پیکارها طی هشت دور و با انجام ۳۷۱ کشتی در ۱۲ وزن به میزبانی سالن شهید توکل مصطفی‌زاده خرم‌آباد برگزار شد که تیم‌های خوزستان، تهران و خراسان رضوی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

شهرستان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، لرستان، اصفهان و فارس در جایگاه‌های چهارم تا دهم ایستادند.

از نکات این رقابتها، اهدا جام اخلاق به تیم لرستان بود که این جام به آقای آزادی سرمربی تیم اهدا شد.

سیزدهم تیر ماه اسکان تیم‌های آزاد انجام می‌شود و پنج‌شنبه و جمعه هفته جاری پیکارهای این رشته نیز برگزار می‌شود.