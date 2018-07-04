آواره شدن هزاران خانواده یمنی بعد از حمله ائتلاف سعودی به الحدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، صنعاء این روزها شاهد مهاجرت شمار زیادی از شهروندان و اهالی الحدیده است که در پی حمله ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان ترجیح داده اند که به صنعاء پناه ببرند.

بر اساس این خبر، بسیاری از خانواده های آوارگان یمنی که از الحدیده به صنعاء آمده اند در ساختمان های دولتی اسکان داده شده اند اما به دلیل نبود امکانات اولیه زندگی با مشکلات زیادی مواجه شده و بسیاری از آنها نیاز به کمک های پزشکی دارند.

«احمد الاشوال» یکی از فعالان حقوق بشری در صنعاء کمپینی برای کمک به آوارگان ایجاد کرده است و با وجود مشکلاتی که با آن دست و پنچه نرم می کند می گوید که وضعیت در صنعاء فاجعه بار است و بسیاری از خانواده های آواره نمی توانند سرپناهی برای خود پیدا کنند و به همین دلیل مدرسه ها و مراکز بهداشتی به روی آوارگان باز شده تا در این مکان ها اسکان داده شوند.

این فعال یمنی تأکید کرد که مردم تلاش می کنند تا جایی که امکان دارد به آوارگانی که از الحدیده آمده اند کمک کنند اما نهادهای بین المللی هیچ اقدامی در راستای امداد رسانی به مردم نکرده اند.

در همین راستا «احمد بورجی» دبیرکل شورای ملی اسکان در یمن می گوید که مشکل آوارگان الحدیده یکی از اولویت های موجود در یمن است زیرا در این شهر ۶۰۰ هزار نفر زندگی می کنند و عملیات ائتلاف عربی منجر به فرار تعداد بیشتری از اهالی الحدیده به مناطق دیگر و صنعاء خواهد شد.

وی تأکید کرد که حجم کمک های بین المللی و امدادی به صنعاء برای پذیرش و رسیدگی به این تعداد از آوارگان کافی نیست. اخیرا هیأت ملی امور انسانی در صنعاء اعلان کرده بود که دست کم ۷۷۴۰ خانواده یمنی از الحدیده وارد صنعاء شده اند و تعدادی از این خانواده ها در مدارس اسکان داده شده اند.