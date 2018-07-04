صدر اعظم اتریش: آلمان شفاف سازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، «سباستین کورتز» صدر اعظم اتریش که در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را نیز به عهده دارد روز گذشته با حضور در پارلمان اروپا به تشریح مواضع و برنامه های خود در شش ماه آتی پرداخت.

وی پس از آن با حضور «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون و «آنتونیو تایانی» رئیس پارلمان اروپا در یک نشست خبری مشترک شرکت کرد. کورتز با اشاره به رویدادهای اخیر آلمان و اختلاف نظرها میان احزاب سیاسی این کشور گفت: آنچه از برلین به گوش می رسد دلیل واضحی است که به ما نشان می دهد که ضرورت حفاظت از مرزهای اروپایی بیش از گذشته است.

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در ادامه افزود: از آلمان می خواهیم مواضع خود را در قبال موضوع مهاجرت شفاف بیان کند تا بتوانیم به اقدامات راهبردی تری دست پیدا کنیم.

گفتنی است احزاب اتحاد مسیحی آلمان پس از طرح استعفای وزیر کشور تشکیل جلسه ویژه ای داده و توافق کردند که به منظور بررسی وضعیت پناهجویان در مرز مشترک آلمان- اتریش مرکز ترانزیتی راه اندازی شود. راه اندازی این مرکز مستلزم موافقت مقامات اتریش نیز هست.