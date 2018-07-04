غلظت ذرات معلق در هوای زابل ۲۲ برابر حد مجاز/ طوفان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زابل به۹۷ و در زهک به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای این شهر زابل به ۳۲۶۹ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل به بیش از ۲۲ برابر حد مجاز رسیده است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در پی این رخداد علاوه بر کاهش کیفیت هوا، میزان دید افقی در محدوده فرودگاه زابل به ۴۰۰ متر و در زهک به کمتر از ۵۰ متر کاهش یافت.

وی گفت: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان نیز به ۲۳۲۴ میکروگرم بر متر مکعب رسید که این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان نیز به حدود ۱۶ برابر حد مجاز رسیده است.

ملاشاهی تصریح کرد: با توجه به کاهش کیفیت هوا در منطقه سیستان و شهر زاهدان و همچنین در پی پراکنده شدن ریزگردها توصیه می‌شود افراد آسیب پذیر به ویژه بیماران، افراد سالمند و کودکان از تردد در فضای باز خودداری کنند.

وی بیان داشت: همچنین براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا صبح پنج شنبه در شمال استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد که با توجه به این شرایط در نقاط مستعد طوفان گردوخاک و در جاده های مواصلاتی این نواحی نیز کاهش دید پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه طی این مدت در سایر نقاط استان افزایش غبار و همچنین وزش باد همراه با گرد و خاک با شدت کمتر پیش بینی می شود، افزود: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب شرقی استان شرایط برای رشد ابر و رگبار پراکنده گاهی رعد و برق مهیا است.