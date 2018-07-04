لرستان استانی سرآمد و موفق در پرورش قهرمانان ورزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، سید محمد بطحایی گفت: برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نونهالان کشور در لرستان، سرفصل جدیدی برای حوزه ورزش دانشآموزی کشور است.
وی با اشاره به برگزاری این رقابتها از دهم تا پانزدهم تیرماه در خرمآباد گفت: استان لرستان همواره در پرورش قهرمانان ورزشی، استانی موفق و سرآمد بوده و برگزاری رقابتهای امسال کشتی در این دیار سرفصل جدیدی برای حوزه ورزش دانشآموزی کشور است.
وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد تمام دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات با الهام از روحیه قهرمانانه ای که ورزشکاران ایرانی همواره داشتهاند در کنار تندرستی و سلامت جسم، در اخلاق ورزشی نیز سرآمد باشند.
