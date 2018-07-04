به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه میگویند ژاپن به زودی یک فروند ناو بالگردبر را راهی دریای چین جنوبی و اقیانوس هند خواهد کرد.
این دومین سال متوالی است که ژاپن در تلاش برای اثبات حق بهره مندی خود از کشتیرانی در آبهای بینالمللی عازم منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک میشود که بخشی از قلمرو ممنوعه چین را نیز در خود جای داده است.
ناو «کاگا» در مسیر خود به ایندوپاسیفیک، در کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر اندونزی و همچنین بنادری از هند و سریلانکا توقف خواهد کرد.
گفتنی است افزایش حضور ژاپن در این منطقه ناشی از همگامی با آمریکا برای مواجهه با آنچه که نظامیگری چین عنوان میشود، است.
جالب آنکه همزمان با افزایش اهمیت راهبردی منطقه مشترک میان اقیانوسهای هند و آرام، آمریکا در ماه میلادی می، نام واحد فرماندهی پاسیفیک واقع در ایالت هاوایی را به ایندوپاسیفیک تغییر داد.
از سویی، ژاپن قرار نیست در عملیاتهای گشتزنی آمریکا در دریای چین جنوبی مشارکت کند چراکه این امر میتواند به تنشها میان توکیو- پکن دامن بزند.
