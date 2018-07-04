به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل آخر هفته آمریکا برای وضع تعرفه بر ۳۴ میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی، چشم‌انداز جنگ تجاری پررنگ‌تر شد و سهام آسیایی دچار لغزش شد. این درحالی صورت گرفت که با مداخله بانک مرکزی چین برای آرام کردن سرمایه‌گذاران، نرخ یوآن تثبیت شد.

گسترده‌تردین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن ام‌اس‌سی‌آی یک روز پس از این‌که تا پایین‌ترین سطح ۹ ماهه خود سقوط کرد، ۰.۲ درصد دیگر هم پایین آمد.

نیکی۲۲۵ ژاپن امروز ۰.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد.

سهام بازار سرزمین اصلی چین افت کرد و شاخص سی‌اس‌آس۳۰۰ هم ۰.۸۵ درصد پایین آمد.

در معاملات دیشب، سهام وال‌استریت، یک روز قبل از تعطیلی روز استقلال آمریکا، در روز چهارشنبه، سودهای اولیه خود را از دست داد و افت کرد.

اس‌اندپی۵۰۰ افتی ۰.۴ درصدی را تجربه کرد و کامپوزیت نزدک ۰.۸۶ درصد از ارزش خود را از دست داد.

سهام فیسبوک با انتشار گزارشی از انجام تحقیقات جدید در مورد استفاده از اطلاعات خصوصی کاربران، ۲.۳ درصد سقوط کرد، درحالی‌که شرکت تسلا با تردیدهای به وجود آمده در مورد پایداری روند تولید سدان‌های مدل۳، با سقوط سنگین ۷.۲ درصدی روبرو شد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌ترسند واشنگتن برنامه خود برای وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر ۸۱۸ دسته از محصولات چینی، را در روز جمعه اجرایی کند. چین هشدار داده است که برای تلافی، تعرفه‌هایی مشابه را بر کالاهای آمریکایی وضع خواهد کرد.

آنها نگران‌ هستند چنین حرکتی بتواند باعث آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار در جهان شود که در نهایت به رشد اقتصادی آسیب برساند، به‌ویژه آنکه ترامپ بسیاری از اقتصادهای مهم دیگر دنیا را هم با تعرفه‌های خود تهدید کرده است.

در بازار ارز، یک روز پس از این‌که نرخ یوآن به پایین‌ترین میزان ۱۱ ماهه خود سقوط کرد، با اقدام بانک مرکزی چین برای آرام کردن سرمایه‌گذاران، یوآن دوباره با یک جهش بازگشت.

رییس بانک مرکزی چین، یی گنگ، در بیانیه‌ای گفت که بانک مرکزی از نزدیک ناظر نوسانات در بازار ارز خارجی است و تلاش دارد یوآن را در سطحی پایدار و منطقی نگاه دارد.

نرخ یوآن چین از ۶.۷۲۰۴ یوآن در برابر هر دلار، که در روز سه‌شنبه ثبت کرده بود، فاصله گرفت و با جهشی خود را به نرخ ۶.۶۳۱۸ یوآن در برابر هر دلار رساند.

در آن سوی جهان پزوی مکزیک با اظهارات امیدبخش رییس‌جمهور منتخب جدید این کشور تقویت شد و ۲.۶ درصد در برابر دلار جهش کرد. این بزرگترین جهش یک‌روزه پزو در بیش از ۲ سال اخیر است.

دلار در برابر ین، با ۰.۱۵ درصد افت به نرخ ۱۱۰.۴۰ ین در برابر هر دلار دست یافت.