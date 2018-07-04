به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر و موسیقی «بزم رزم» به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی توسط «باشگاه ترانه و موسیقی راه» و «سپاه فجر فارس» در شهر شیراز برگزار می شود.

این مراسم با حضور «محمد مهدی سیار»، «قاسم صرافان»، «احمد بابابی»،«پیمان طالبی»، «علی نصیرنژاد»، «ساسان نوذری»، «حمیدرضا استادیان»، «سید حمزه موسوی»، «مجتبی الله وردی»، «طاها چوگان باز»، «مهدی جهرمی»، «امین میمندیان» و «علی زکریایی» برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این مراسم پنج شنبه، چهاردهم تیرماه از ساعت ۱۷:۳۰ به سینما شیراز مراجعه کنند.

پیش از این و در طول هفته حقوق بشر امریکایی، شب شعر و موسیقی «بزم رزم» در تبریز و اهواز نیز برگزار شده بود.