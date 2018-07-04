به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بانوان در رده نوجوانان (۱۳ تا ۱۷ سال)، جوانان (۱۸ تا ۲۰ سال) و بزرگسالان کشور و همچنین انتخابی تیم ملی از ۱۰ تا ۱۴ مردادماه در شهرمقدس مشهد برگزار می شود.

برهمین اساس تیم ها می توانند با شرایط ذکر شده زیر در این دوره از مسابقات شرکت کنند:

هر تیم متشکل از ۸ وزنه‌بردار و یک مربی است که استان متبوع می تواند سه تیم در رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان به همراه یک سرپرست به مسابقات اعزام کند.

۸ وزن رده سنی نوجوانان اوزان ۴۴، ۴۸، ۵۳، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۵، ۷۵+ کیلوگرم و اوزان هشتگانه رده سنی جوانان و بزرگسالان نیز اوزان ۴۸، ۵۳، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۵، ۹۰، ۹۰+ کیلوگرم هستند.

همچنین حداقل وزنه برای حضور در مسابقات بانوان طبق قانون IWF به مقدار ۲۱ کیلوگرم است.

تغییرات نهایی در ترکیب تیم در جلسه تأییدیه نهایی که راس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه برگزار می شود، صورت خواهد گرفت. حضور مربی یا سرپرست تیم در جلسه الزامی می باشد. لازم به ذکر است و در کنگره مسابقات هیچگونه تغییری در ترکیب تیمها داده نخواهد شد.

با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این مسابقات از ورزشکاران، تست دوپینگ بعمل خواهد آمد.