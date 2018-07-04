دره عمیق محرومیت بر بلندای زاگرس؛زخم مراکز درمانی تخریبی ناسور شد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهرستان دلفان با دو هزار و ۷۴۰ کیلومتر مربع مساحت یکی از شهرستان های کمتر توسعه یافته استان لرستان به شمار می رود که در همسایگی استان های کرمانشاه و همدان قرار گرفته است.

مراکز درمانی و بهداشتی اجاره ای و با قدمت ۴۰ سال

این شهرستان با ۴۴۶ روستا یکی از مناطق محروم کشور محسوب می شود که در بسیاری از زیرساخت های توسعه ای با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند به طوری که تعدادی از روستاهای آن از حداقل امکانات اولیه زندگی از قبیل راه دسترسی، آب، گاز لوله کشی و ... محروم هستند که این امر علاوه بر اینکه زمینه مهاجرت روستائیان به مرکز شهرستان را فراهم می کند، موجب مشکلات متعدد در زندگی شهرنشینی آنها نیز خواهد شد.

خدمات فراوانی که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این شهرستان صورت پذیرفته است قابل تقدیر است اما باید گفت با توجه به عمق بالای محرومیت در این منطقه خدمات ارزشمند انجام شده کمتر نمایان شده است.

حوزه بهداشت و درمان یکی از مهمترین مقوله هایی است که بشر با آن مواجه است و اهمیت این موضوع به گونه ای است که اگر به درستی با آن برخورد نشود ضرر و زیان آن جامعه را در بر می گیرد و می بایست هزینه های فراوانی برای جبران آن پرداخت شود.

در حال حاضر شهرستان ۱۵۰ هزار نفری دلفان دارای یک بیمارستان ۹۶ تخت خوابی، ۱۰ مرکز جامع سلامت روستایی، ۴ مرکز جامع سلامت شهری و ۸۰ خانه بهداشت روستایی است که در حال خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان و سلامت به مردم این شهرستان هستند.

اما باید گفت تعداد زیادی از این مراکز یا به صورت استیجاری است که هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیون تومان اجاره بها ماهیانه را شامل می شود و یا قدمت آن ها به بیش از ۴۰ سال می رسد که با توجه به ضرورت خدمت رسانی در حوزه سلامت به مردم می بایست این زیرساخت ها در اسرع وقت گسترش پیدا کنند تا بتوان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نحوه مطلوب تری ارائه شود.

۱۲ خانه بهداشت دلفان تخریبی هستند

در حال حاضر علاوه بر پروژه های در دست ساخت شهرستان ۱۲ خانه بهداشت این شهرستان تخریبی بوده و نیازمند تعمیر اساسی و یا ساخت مجدد آن است و علاوه بر آن راه دسترسی داخلی به سه خانه بهداشت در دهستان محروم «میربگ جنوبی» وجود ندارد و ادامه ساخت یک خانه بهداشت در مناطق محروم شهرستان نیز که توسط خیرین نیک اندیش در «بلوط بازه» نیمه کاره ساخته شده است نیازمند اندک اعتباری برای تکمیل آن است.

خوشبختانه در چند سال اخیر و با تلاش مسئولین شهرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و معاونت مشارکت های اجتماعی این دانشگاه شاهد تحول چشمگیری در حوزه زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان در دلفان بودیم به طوری که در اردیبهشت ماه سال گذشته استارت ساخت ۳۰ پروژه بهداشتی درمانی در قالب طرح های خیرساز استان با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در دلفان با حضور استاندار وقت و دیگر مسئولین استان در این شهرستان کلید خورد که در این برنامه ساخت مراکز جامع سلامت، خانه های بهداشت، ستاد شبکه، مرکز آموزش عالی سلامت و ... گنجانده شده است و با تکمیل این طرح ها شاهد تحولی بزرگ در حوزه سلامت خواهیم بود.

باید گفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تبع آن دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشت و درمان به تنهایی نمی توانند در حوزه سلامت جامعه قدم بردارند و با تمام امکانات و تجهیزات و نیروهای متخصص و... تنها می تواند ۲۵ درصد از برنامه های این حوزه را اجرایی کند و این مهم نیازمند مشارکت سایر دستگاه های اجرایی است که در صورت تحقق آن می توانیم به آینده ای روشن در حوزه خدمت رسانی بهتر به مردم در حوزه بهداشت و درمان باشیم.

خیرین سلامت به میدان آمدند

در اسفند ماه ۹۵ اولین مجمع سلامت کشور با شعار «همه برای سلامت، سلامت برای همه» و با مطرح کردن موضوعات مهمی همچون، سلامت حق شهروندی است، مشارکت همگانی برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت، اصلی حیاتی است، سلامت مسئولیت همه افراد جامعه و بخشهای مختلف توسعه است، فرهنگ سازی و تامین حمایت های قانونی از مبانی اصلی نهادینه سازی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت است، و با تدوین یک برنامه مدون و ارائه پیشنهادات اساسی در راستای بهبود وضعیت سلامت در کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

در استان لرستان نیز و با الهام از مجمع عالی سلامت کشور در اردیبهشت ماه سالجاری نخستین مجمع سلامت استان با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار لرستان، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان، پزشکان، اندیشمندان و اساتید دانشگاه ها، خیرین سلامت و مسئولین سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت و همچنین کارشناسان و فعالان سلامت برگزار شد و رسما مجمع عالی سلامت در لرستان کلید خورد و این اقدام نقش مهم و بسزایی در یاری رساندن به حوزه سلامت استان خواهد داشت.

در شهرستان دلفان اولین مجمع عالی سلامت در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزبانی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و با همکاری دلسوزانه مسئولین شهرستان برگزار شد که امیدوار هستیم در این برنامه با ارائه راه کارها و همکاری و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی شهرستان در حوزه های مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که شهرستان دلفان یکی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور به شمار می رود و تحول حوزه سلامت در شهرستان به عنوان یکی از مهمترین مقوله های جامعه نیازمند عزمی جدی و اقدامی جهادی توسط مسئولین سایر دستگاه های اجرایی است که در صورت اجرای موفق آن می تواند بعنوان الگویی مناسب برای سایر برنامه ها از آن استفاده کرد.

دلفان ۳۰ خانه بهداشت جدید نیاز دارد

جعفر طولابی فرماندار دلفان به توسعه فضاهای بهداشتی درمانی در دلفان تاکید کرد و گفت: مشارکت و همدلی مسئولین در این شهرستان بی نظیر است که نتیجه آن آغاز عملیات اجرایی ۳۰ پروژه بهداشتی درمانی خیرساز با ۱۸ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در سال های اخیر است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به گستردگی شهرستان دلفان نیاز به احداث ۳۰ خانه بهداشت در این منطقه شد و افزود: یکی از برنامه های طرح تحول نظام سلامت توسعه مراکز جامع سلامت روستایی و شهری و تجهیز امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن است که امیدواریم با نگاه ویژه ای به این شهرستان اختصاص داده شود.

فرماندار دلفان مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و مردم با بهداشت و درمان در راستای تامین سلامت جامعه بسیار مهم و تاثیر گذار عنوان کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری اولین مجمع سلامت در دلفان کمک گرفتن از تمامی کسانی که به هر نحوی می توانند حوزه سلامت را چه از طریق مالی، فکری، فرهنگی و اجتماعی به ویژه خیرین نیک اندیش و سایر مسئولین به ارتقای سلامت منطقه یاری رسانند برگزار شده است.

طولابی تلاش های دانشگاه علوم پزشکی استان در راستای توسعه بهداشت و سلامت استان در طول چند سال اخیر بسیار خوب برشمرد و افزود: این مهم با تعامل، همدلی و یک صدا بودن مسئولان به ویژه مدیریت اجرایی استان و شهرستان، نماینده گان مردم در مجلس و سایر مسئولین شبکه های بهداشت و درمان با دانشگاه علوم پزشکی محقق شده است.

تشکل های مردم نهاد را حمایت می کنیم

وی با اشاره به انتخاب شهرستان دلفان به عنوان پایلوت اجتماعی و اقتصادی کشور از سوی وزارت کشور را فرصتی مهم در راستای جبران کوتاهی های گذشته عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا علاوه بر حضور مسئولان ارشد کشوری در شهرستان و زمینه حضور خیرین در این منطقه، جلسات متعددی با حضور استاندار لرستان، نماینده شهرستان و مدیریت اجرایی شهرستان با بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت در راستای ورود به این شهرستان برای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال برگزار شده است که نوید بخش آینده ای روشن برای دلفان خواهد بود.

فرماندار دلفان با اشاره به اینکه در راستای پایلوت اجتماعی دلفان خوشبختانه در ابتدای سال ۹۷ اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به این شهرستان اختصاص پیدا کرد اظهار داشت: این میزان اعتبار در دو بخش درمان غربالگری زنان شهرستان و ارتقاء شاخص های سلامت زنان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و بخش دیگر در حوزه تجهیز اماکن ورزشی مناطق شهری و روستایی که از زیر شاخه های حوزه سلامت هستند هزینه خواهد شد.

طولابی یکی از راه کارهای ارتقای حوزه سلامت را ایجاد کار گروه نیازسنجی در حوزه سلامت هم در دانشگاه و هم در شهرستان ها برشمرد و افزود: با این اقدام می توان نیازمندی های این حوزه را بر اساس اولویت بندی در قالب برنامه و شیوه نامه ای در راستای تسریع در اهداف عالی سلامت به کار برد.

وی یکی دیگر از راه های کمک به ارتقای حوزه سلامت را تشکیل نشست های تخصصی در نهاد های عمومی برای تعامل و همکاری و جلب مشارکت ها عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش و گسترش تشکل های مردم نهاد در این حوزه باید توسعه پیدا کند و فرمانداری دلفان در همین تریبون اعلام می کند افرادی که قصد ایجاد تشکل های مردم نهاد در هر حوزه ای که می توانند فعالیت داشته باشند پروانه تاسیس آن را در کوتاه ترین زمان صادر می شود.

فعالیت ۱۱ سمن سلامت در لرستان

فرماندار دلفان توسعه ورزش های همگانی را گامی مهم در مسیر سلامتی جامعه برشمرد و افزود: متاسفانه در این زمینه در کشور از آمار قابل قبولی برخوردار نیستیم و با توجه به نقش مستقیم آن در سلامت مردم می بایست در سطح شهرستان ها با همکاری شهرداری و شورای شهر، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و سایر نهاد های مرتبط نسبت به برگزاری این گونه مراسمات اقدام شود.

طولابی فرهنگ سازی در زمینه سلامت جامعه را مهم برشمرد و افزود: در راستای تحقق و نهادینه شدن برنامه های حوزه سلامت و در سلامت فرد فرد جامعه این موضوع امری بسیار ضروری به شمار می رود.

وی با تاکید بر حضور و همکاری مستمر دستگاه های اجرایی شهرستان در اجرای برنامه های حوزه سلامت ادامه داد: در این زمینه باید همه پای کار بیاییم و با توجه به اینکه هیچ چیز مهم تر از سلامتی نیست باید با به کارگیری تمامی ظرفیت ها و استفاده از نهاد های عمومی و ادارات و رسانه ها پیشقدم و پیشگام باشند تا گام های اساسی در راستای توسعه همه جانبه حوزه سلامت در شهرستان را در آینده ای نزدیک شاهد باشیم.

نادر همتی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز با قدر دانی از برگزار کنندگان اولین مجمع سلامت در دلفان به تشکیل سمن های سلامت در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ سمن سلامت در استان فعالیت دارند که نقش مهمی را در حوزه سلامت لرستان ایفا کرده اند و در زمینه یاری رساندن به بسیاری از بیماری ها بدون استفاده از اعتبارات دولتی و تنها با مشارکت های اجتماعی این مهم تحقق پیدا کرده است.

شناسایی نیازمندی های حوزه سلامت

وی یکی از مهمترین اهداف و برنامه های برگزاری مجامع سلامت در کشور را همکاری بین بخشی و همراهی خیرین نیک اندیش و سمن های سلامت عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر در این حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان با جلب مشارکت های عمومی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل های مختلف شاهد رشد چشم گیری در این حوزه بودیم که این مهم با همکاری بین بخشی و تعامل و یک دلی که این دانشگاه با سایر دستگاه های اجرایی استان برقرار است به وجود آمده است.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان در شهرستان های استان به ویژه دلفان تاکید کرد و افزود: با توجه به نگاه تخصصی و واقع بینانه و تلاشی که در بین مسئولین شهرستان دلفان مشاهده می شود و اقداماتی که در زمینه استفاده از ظرفیت های مختلف در حوزه بهداشت اقدامی مهم و شایسته مردم نجیب این شهرستان در آینده ای نزدیک صورت می پذیرد.

همتی با اشاره به شناسایی دقیق این معاونت از نیازمندی های حوزه سلامت در کل استان اظهار داشت: ایجاد سایت معاونت اجتماعی تمامی نیازمندیها، ظرفیت ها، توانمندی ها در زمینه فراهم کردن زیرساخت های بهداشتی درمانی را به تفکیک شهرستان ها ایجاد کرده است و این اقدام می تواند زمینه جذب مشارکت های عمومی را در داخل و خارج از کشور فراهم کند.