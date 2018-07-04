به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترکیه امروز چهارشنبه با صدور فرمان حکومتی برخی اختیارات نخست‌وزیری را به ریاست‌جمهوری واگذار کرد.

این تصمیم در راستای تغییر نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد.

فرمان حکومتی مورد نظر که در یکی از جراید رسمی چاپ شد، با اعمال اصلاحاتی در قوانین رایج در بازه زمانی ۱۹۲۴ تا ۲۰۱۷، ارجاعات به نخست وزیر و کابینه را به رئیس جمهور و دفتر ریاست جمهوری تغییر می‌دهد.

گفتنی است طبق نتایج همه‌پرسی سال میلادی گذشته (۲۰۱۷)، دفتر نخست‌وزیری منحل و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری مجاز به تشکیل کابینه وزرا و تغییر کارمندان اداری بدون کسب تکلیف از پارلمان خواهد شد.

فرمان حکومتی که امروز ابلاغ شد بعد از مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در تاریخ ۱۷ یا ۱۸ تیرماه، اجرایی می‌شود.

اردوغان ماه میلادی گذشته (ژوئن) موفق به کسب پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شد.