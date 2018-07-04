فوریت طرحی برای واریز کامل سهم شهرداری ها از عوارض نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح اصلاح بند ۱۱۰ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۹۷ که به امضای ۱۸۳ نماینده رسیده بود، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

طراحان این طرح معتقد بودند کمبود منابع مالی وجه اشتراک بیشتر شهرداری ها و عمده ترین دغدغه مدیران شهری است، این مشکل در شهرهای کوچک و میانی به دلیل محدودیت در وضع عوارض و ایجاد درآمدهای محلی که ارتباط مستقیمی با ظرفیت ها و بنیان های اقتصادی شهر دارند وضعیت بحرانی تری را ایجاد کرده است، به گونه ای که بدون حمایت دولت و برنامه ریزی صحیح و کنترل و نظارت هزینه کرد منابع مالیات بر ارزش افزوده، امکان ارائه هیچ گونه خدماتی به شهروندان وجود ندارد.

طراحان این طرح تاکید داشتند در چند سال اخیر به موجب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض وصولی فرآورده های نفتی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور که دستگاه اصلی متولی امور شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، واریز و طبق تصویبات قانونی میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردیده است و با مدیریت صحیح این منابع محدود از افزایش مشکلات شهرها جلوگیری شده است.

طراحان این طرح معتقد بودند در فرآیند بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۹۷ متاسفانه ۳۲ هزار میلیارد ریال از عوارض فرآورده های نفتی سهم شهرداری ها علیرغم مغایرت با برنامه ششم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب بند ۱۰۷ حذف شده است، حذف این منابع احتمال بروز مشکلات متعدد و حتی نگرانی وقوع بحران کارگری در شهرداری ها را تقویت می کند؛ لذا خواستار اصلاح این بند هستیم.

نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند اما یک فوریت این طرح را با ۱۵۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند در صورت تصویب نهایی این طرح منابع وصولی موضوع عوارض فرآورده های نفتی سهم شهرداری ها و دهیاری ها مجددا به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا طبق ترتیبات قانونی میان شهرداری ها و دهیاری های کشور توزیع شود.