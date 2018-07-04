به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، محوریت رخداد اجرایی «درختان احتضار» که در ادامه رخدادهای پیشین گروه «راینیتار» اجرا می‎شود رابطه انسان با مختصات طبیعی جهان است. این رخداد از هفت اجرا تشکیل شده که بخشی از آن در فضای باز فرهنگسرای نیاوران و بخش دیگر در گالری شماره ۱ اجرا می‎شود.

در «درختان احتضار» هنرمندان گروه، هنرهای اجرایی را اصل قرار داده‎اند و با کنار هم قرار دادن آثار خود معنایی تازه را می‎جویند.

«درختان احتضار» رمز درخت را در شکلی عمومی تعقیب می‎کند؛ رمزی که در تمامی اجزای فرهنگ ایران زمین رخنه کرده و از سده‎ای به سده دیگر به مفاهیم گوناگونی دلالت می‎کند.

اعضای گروه «راینیتار» عبارتند از نادر مشایخی، محمد باقر ضیایی، علیرضا امیرحاجبی، نیما زاغیان، علی اتحاد و هنرمندان مهمان ایرج ضیایی و آنیما احتیاط.

رخداد اجرایی «درختان احتضار» جمعه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. ورود برای عموم در این برنامه آزاد است.