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۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

پرفورمنس «درختان احتضار» اجرا می‌شود

پرفورمنس «درختان احتضار» اجرا می‌شود

تازه‎ترین رخداد اجرایی علی اتحاد با نام «درختان احتضار» جمعه ۱۵ تیرماه در فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، محوریت رخداد اجرایی «درختان احتضار» که در ادامه رخدادهای پیشین گروه «راینیتار» اجرا می‎شود رابطه انسان با مختصات طبیعی جهان است. این رخداد از هفت اجرا تشکیل شده که بخشی از آن در فضای باز فرهنگسرای نیاوران و بخش دیگر در گالری شماره ۱ اجرا می‎شود.

در «درختان احتضار» هنرمندان گروه، هنرهای اجرایی را اصل قرار داده‎اند و با کنار هم قرار دادن آثار خود معنایی تازه را می‎جویند.

«درختان احتضار» رمز درخت را در شکلی عمومی تعقیب می‎کند؛ رمزی که در تمامی اجزای فرهنگ ایران زمین رخنه کرده و از سده‎ای به سده دیگر به مفاهیم گوناگونی دلالت می‎کند.

اعضای گروه «راینیتار» عبارتند از نادر مشایخی، محمد باقر ضیایی، علیرضا امیرحاجبی، نیما زاغیان، علی اتحاد و هنرمندان مهمان ایرج ضیایی و آنیما احتیاط.

رخداد اجرایی «درختان احتضار» جمعه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. ورود برای عموم در این برنامه آزاد است.

کد مطلب 4338189
آروین موذن زاده

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