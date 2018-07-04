به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، محوریت رخداد اجرایی «درختان احتضار» که در ادامه رخدادهای پیشین گروه «راینیتار» اجرا میشود رابطه انسان با مختصات طبیعی جهان است. این رخداد از هفت اجرا تشکیل شده که بخشی از آن در فضای باز فرهنگسرای نیاوران و بخش دیگر در گالری شماره ۱ اجرا میشود.
در «درختان احتضار» هنرمندان گروه، هنرهای اجرایی را اصل قرار دادهاند و با کنار هم قرار دادن آثار خود معنایی تازه را میجویند.
«درختان احتضار» رمز درخت را در شکلی عمومی تعقیب میکند؛ رمزی که در تمامی اجزای فرهنگ ایران زمین رخنه کرده و از سدهای به سده دیگر به مفاهیم گوناگونی دلالت میکند.
اعضای گروه «راینیتار» عبارتند از نادر مشایخی، محمد باقر ضیایی، علیرضا امیرحاجبی، نیما زاغیان، علی اتحاد و هنرمندان مهمان ایرج ضیایی و آنیما احتیاط.
رخداد اجرایی «درختان احتضار» جمعه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. ورود برای عموم در این برنامه آزاد است.
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