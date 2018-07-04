  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

بیماران صعب العلاج و خاص نگران دارو نباشند

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: بیماران صعب العلاج و خاص نباید نگران پوشش داروهای خود باشند سازمان بیمه سلامت از ادامه پوشش داروهای بیماران خاص کاملا حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی درباره اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر خروج داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج از پوشش بیمه‌ای، گفت: هرگونه افزایش فرانشیز یا خروج داروها از پوشش بیمه باید بر اساس قانون بیمه همگانی در هیئت دولت و شورای عالی بیمه تصویب شود و چنین چیزی تاکنون در این شورا مطرح و تصویب نشده است.

وی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت از ادامه پوشش  بیماران خاص کاملا حمایت می‌کند و بهتر است که بیماران خاص و صعب‌العلاج نگران پوشش بیمه‌ای داروهای خود نباشند.

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: حساسیت این سازمان در مورد بیماران خاص و صعب‌العلاج همچنان مانند گذشته است و سازمان بیمه سلامت از این بیماران حمایت می‌کند.

کد خبر 4338193
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها