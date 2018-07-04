بیماران صعب العلاج و خاص نگران دارو نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی درباره اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر خروج داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج از پوشش بیمه‌ای، گفت: هرگونه افزایش فرانشیز یا خروج داروها از پوشش بیمه باید بر اساس قانون بیمه همگانی در هیئت دولت و شورای عالی بیمه تصویب شود و چنین چیزی تاکنون در این شورا مطرح و تصویب نشده است.

وی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت از ادامه پوشش بیماران خاص کاملا حمایت می‌کند و بهتر است که بیماران خاص و صعب‌العلاج نگران پوشش بیمه‌ای داروهای خود نباشند.

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: حساسیت این سازمان در مورد بیماران خاص و صعب‌العلاج همچنان مانند گذشته است و سازمان بیمه سلامت از این بیماران حمایت می‌کند.