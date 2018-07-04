ورود بنیاد کرامت آستان قدس رضوی برای حل مشکل آب خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در دستوری ویژه به بنیاد کرامت رضوی خواستار ورود این نهاد به حل مشکل آب آشامیدنی شهرهای خوزستان شد.

وی بنیاد کرامت رضوی را مامور کرد تا در کنار سایر نهادها به رفع مشکل آب آشامیدنی خوزستان، کمک مضاعف کند.

تولیت آستان قدس رضوی، مسئول بنیاد کرامت امام رضا(ع) را مامور کرد تا به همراه فعالان این بنیاد که طی ماه های اخیر در مناطق زلزله زده کرمانشاه مشغول خدمت به مردم هستند؛ عازم استان خوزستان شده و در کنار سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی با ارائه خدمات مربوطه، تسریع در رفع مشکل هموطنان خوزستانی داشته باشند.

به دنبال بروز مشکلاتی در تهیه آب شرب در برخی از شهرهای استان خوزستان، آستان قدس رضوی بنا بر ماموریت های محوله، خدمت رسانی خود را از ساعت اولیه به مردم این منطقه بویژه در روستاها آغاز کرده است.