۸۵ درصد مردم استان سمنان از نعمت گاز برخوردارند/ افزایش ۹۸۰۰مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا شریفی نژاد صبح چهارشنبه در نشستی با اصحاب رسانه به میزبانی شرکت گاز سمنان، ضمن بیان اینکه در حال حاضر ۸۵ درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز سراسری برخوردار هستند، بیان کرد: با اجرای طرح‌های شرکت گاز به‌خصوص در روستاهای بخش‌های محروم میزان برخورداری مردم استان از این نعمت، به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی بابیان اینکه طرح گازرسانی به روستاهای هدف و بخش‌های محروم استان سمنان تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد، ابراز کرد: ابتدای سال۹۸ فقط ۱۰ درصد از جمعیت استان از نعمت گاز بهره‌مند نخواهند بود که البته تأمین گاز مصرفی آن میزان جمعیت که عمدتاً روستانشین هم هستند، در دستور کار شرکت گاز برای سال آتی خواهد بود تا شاهد برخورداری همه مردم از نعمت گاز باشیم.

افزایش ۹۸۰۰مشترک جدید

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گازرسانی به روستاهای جنوب دامغان و همچنین منطقه تاش و شاه کوه شاهرود را در زمره پروژه‌های مهم شرکت گاز اعلام کرد و تأکید داشت: شرکت گاز تمام تلاش خود را برای برخورداری مردم مناطق روستایی، محروم و به‌خصوص سردسیر از نعمت گاز به کار می‌بندد.

شریفی نژاد در پاسخ به سؤالی با موضوع آمار اجرای خط انتقال گاز توسط شرکت گاز استان سمنان، توضیح داد: در سال گذشته ۲۷۰ کیلومتر شبکه‌گذاری برای انتقال گاز به روستاهای استان انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه سه هزار و ۴۲۰ علمک گاز در روستاهای استان سمنان طی سال گذشته نصب شده است، ابراز کرد: ۹ هزار و ۸۷۰ خانوار به میزان مشترکان شرکت گاز استان افزوده شده است.