۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

استاندار اردبیل مطرح کرد؛

تعیین تکلیف اراضی پایاب سد خداآفرین/اعتمادسازی با حذف بروکراسی

اردبیل - استاندار اردبیل با اشاره به تکمیل و اتمام شبکه سد خداآفرین طی سال جاری تاکید کرد که شرایط و وضعیت واگذاری اراضی پایاب این سد باید تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو در جلسه بررسی وضعیت اراضی پایاب سدخداآفرین افزود: باید جلسات توجیهی و آموزشی برای عشایر برگزار و اهمیت این پروژه اطلاع رسانی شود.

وی افزود: در عین حال مشاورین اجرای طرح با جدیت و صورت کاربردی روند اجرای این طرح بزرگ را پشتیبانی کنند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه مسئولان باید در رفع مسائل و مشکلات اجتماعی عشایر نهایت تلاش خود را بکار گیرند، تصریح کرد: عشایر مردمی دلسوز و غیور هستند و توجیه آنان به نظام های بهره برداری به جهت داشتن آرامش فکری و روحی و حس اعتماد به دولت از ضروریات است.

وی در این خصوص خواستار تسریع در تشکیل تعاونی های تولید شد و ادامه داد: آموزش و ارتقا سطح اطلاعات و آگاهی های تخصصی و انتقال دانش زارعت توام با تجارت در بین عشایر می تواند بهره برداری مطلوب و مناسبی از این اراضی را به دنبال داشته باشد.

بهنام جو با اشاره به تخصیص تسهیلات کم بهره به روستاییان و عشایر استان یادآور شد: در واگذاری وام های روستایی به بهره برداران با کاهش بروکراسی اداری و کاغذ بازی های دست و پاگیر می توان اعتماد مردم به مسئولان را افزایش داد.

وی با اشاره به اعطای وام کم بهره در بخش کشاورزی اضافه کرد: با ۴۰میلیارد تومان وام کم بهره می توان برای ۱۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرد و همه باید در راستای ایجاد۲۰ هزار شغل تلاش کنند.

کد خبر 4338219
محمد میرزایی ناطق

