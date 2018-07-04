اجرای هشت اثر در جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهبانی پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی در استان افزود: فراخوان جشنواره انجام شده و قریب به ۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

دهبانی پور با بیان اینکه متن کارها به دبیرخانه جشنواره ارائه شده است، خاطرنشان کرد: آثار برتر در مدت زمان هدفگذاری شده طی دهه کرامت در مناطق مختلف اجرا خواهند شد.

دهبانی افزود: همچنین مسابقه کتابخوانی رضوی نیز برگزار و جشن های عمومی در مساجد هدفگذاری شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه جشنواره رضوی با نگاه به سیره امام رضا(ع) و ائمه برگزار می شود، اظهار کرد: فرهنگ رضوی می تواند الگوی مناسبی برای جامعه باشد.

دهبانی پور خواستار همکاری دستگاه های هدف در این حوزه شد و گفت: در حوزه پوشش رسانه ای پخش مستقیم بخشی از برنامه ها می تواند خروجی بهتری را رقم بزند.

وی افزود: ‌همچنین تحقق تبلیغات و اطلاع رسانی با استفاده از ظرفیت بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری یاسوج کمک شایانی به حوزه اطلاع رسانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست از پوستر هفتمین جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی رونمایی شد.