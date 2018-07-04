سینماهای استان بوشهر دو میلیارد ریال بلیت فروختند

به گزارش خبرنگار مهر، آنیتا مظفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای هفت سینما با ۹ سالن است که سه سینما با سه سالن غیر فعال هستند.
وی با اشاره به فعالیت سه سینما با پنج سالن در مرکز استان بوشهر خاطرنشان کرد: یک سالن سینما نیز در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان فعال است.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: سینماهای استان بوشهر طی سه ماهه نخست امسال دو میلیارد ریال بلیت فروختند که بیشترین فروش مربوط به ایام نوروز بوده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته در مجموع ۹۵ فیلم در سینماهای استان بوشهر اکران شد که بیشترین فروش بلیت مربوط به فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی بود.
مظفری با بیان اینکه بهای بلیت در سینماهای استان بوشهر بین شش تا هفت هزار تومان است، ادامه داد: ظرفیت سالنهای سینماهای فعال استان هزار و ۵۶۸ نفر است.
وی افزود: پارسال ۱۲۵ هزار نفر فیلمها در سینماهای استان بوشهر تماشا کردند که جمع فروش بلیت برای این فیلمها هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: بیشترین میزان فروش بلیت مربوط به سینما بهمن بوشهر بوده است.
