آلمان بیش از ۵۰ پناهجوی افغان را بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، اداره مهاجرت آلمان در خصوص پناهجویان رد صلاحیت شده اعلام کرد: شمار زیادی از این پناهجویان هویت واقعی خود را اعلام نکرده و با اداره مهاجرت همکاری لازم را نداشتند.

بر اساس گزارش رادیو آلمان این بیشترین تعداد از پناهجویان افغانی هستند که یکباره به افغانستان بازگردانده شده اند. هنوز آمار دقیق از اینکه این افراد از کدام ایالت های آلمان بازگردانده شدند، اعلام نشده است.

گفتنی است از دو سال پیش تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار پناهجوی افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده اند که این رقم حدود ۱۵ درصد از کل متقاضیان پناهندگی در این کشورها را تشکیل می‌دهند.

آلمان بیشترین پناهجوی افغان را در خود جای داده است.