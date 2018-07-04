۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴

آلمان بیش از ۵۰ پناهجوی افغان را بازگرداند

بنا به درخواست اداره مهاجرت آلمان بیش از ۵۰ پناهجوی افغان رد صلاحیت شده صبح امروز به کشورشان بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، اداره مهاجرت آلمان در خصوص پناهجویان رد صلاحیت شده اعلام کرد: شمار زیادی از این پناهجویان هویت واقعی خود را اعلام نکرده و با اداره مهاجرت همکاری لازم را نداشتند. 

بر اساس گزارش رادیو آلمان این بیشترین تعداد از پناهجویان افغانی هستند که یکباره به افغانستان بازگردانده شده اند. هنوز آمار دقیق از اینکه این افراد از کدام ایالت های آلمان بازگردانده شدند، اعلام نشده است.

گفتنی است از دو سال پیش تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار پناهجوی افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده اند که این رقم حدود ۱۵ درصد از کل متقاضیان پناهندگی در این کشورها را تشکیل می‌دهند.

آلمان بیشترین پناهجوی افغان را در خود جای داده است.

شقایق لامع زاده

