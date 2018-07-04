پیروزی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران برابر سریلانکا

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا در شهر تبریز، شامگاه سه شنبه تیم ملی ایران با نتیجه سه بر صفر تیم ملی سریلانکا را مغلوب کرد.

در این دیدار تیم نوجوانان کشورمان با اقتدار در سه ست متوالی با نتایج ۲۵بر۱۷، ۲۵بر۲۱ و ۲۵بر۱۳ به برتری رسید و به دومین برد خود در این رقابت ها دست یافت.

تیمهای تایلند و کره جنوبی نیز با نتایج مشابه سه بر صفر به ترتیب مقابل مالزی و پاکستان به پیروزی رسیدند.

در دیگر دیدارهای امروز ژاپن و چین تایپه هم با همین نتیجه به ترتیب بر تیم های قزاقستان و استرالیا غلبه کردند.

گفتنی است، دوازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا انتخابی رقابت های جهانی از ۸ تا ۱۵ تیر با حضور ۱۷ تیم در تبریز برگزار می‌ شود.