ترامپ: چرا به ونزوئلا حمله نکنیم؟!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام رسمی وابسته به کاخ سفید می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جلسه‌ای که ماه میلادی آگوست با هدف بررسی تحریم‌های ونزوئلا تشکیل شد، در اقدامی غیرمنتظره رو به مشاورینش کرده و پرسید: باتوجه به تهدید فزاینده ونزوئلا، چرا نباید به این کشور حمله کنیم؟

به گفته این منبع آگاه، سوال ترامپ به قدری شوکه‌کننده بود که حاضرین از جمله رکس تیلرسون و هربرت مک مستر را در حیرت فرومی‌برد. این ۲ نفر که دیگر در کابینه ترامپ حضور ندارند به ترتیب وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی سابق آمریکا بودند.

موضوع به حدی پیچیده می‌شود که مک مستر و سایرین ۵ دقیقه از وقت خود را صرف توضیح دادن به ترامپ می‌کنند که چطور تهاجم نظامی به ونزوئلا، دستاورد واشنگتن مبنی بر جلب حمایت دولت‌های آمریکای لاتین برای منزوی کردن نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را به باد خواهد داد.

این درحالی است که ظاهراً قانع کردن ترامپ کار ساده‌ای نبوده چراکه وی اصرار داشته دیپلماسی جنگ‌طلبانه واشنگتن مبنی بر حمله به پاناما و گرانادا در دهه ۸۰ میلادی، خوب جواب داده است!

گفتنی است فردای روز جلسه یعنی ۱۱ ماه میلادی آگوست، ترامپ با طرح گزینه نظامی برای براندازی دولت کاراکاس، بار دیگر همه را به تعجب واداشت و مدتی بعد، مسئله را با «خوان مانوئل سانتوز» رئیس جمهوری کلمبیا مطرح کرد. بعد در ماه میلادی سپتامبر، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، در جلسه شام خصوصی با رهبران آمریکای جنوبی، مسئله را مفصلاً واکاوی کرد و آنها به وی توصیه کردند که چنین ایده‌ای را دنبال نکند.

با این حال، وی از موضع خود کوتاه نیامد و به صورت جداگانه نیز با متحدین آمریکای جنوبی مشورت کرد حال آنکه پاسخ همه آنها مبنی بر استفاده از گزینه نظامی علیه مادورو منفی بود.

کاخ سفید هنوز درباره این رایزنی‌های پشت پرده اظهارنظری نکرده است حال‌آنکه به ادعای سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، واشنگتن در راستای حل‌وفصل بحران ونزوئلا همه گزینه‌های موجود را بررسی خواهد کرد.